Naga kobieta wysiadła z auta. To był początek makabry. Szokujące wideo w sieci

Szokujące sceny rozegrały się w stanie Kalifornia w USA. Jak podaje "New York Post", na jednym z najbardziej ruchliwych mostów w kraju - San Francisco - Oakland Bay Bridge doszło do incydentu z użyciem broni.

Najpierw kobieta wyjęła nóż. Później zaczęła strzelać

Około godziny 16:40 w czwartek z jednego z przejeżdżających samochodów wysiadła kobieta z nożem w dłoni i zaczęła krzyczeć na innych kierowców. Po chwili wsiadła do auta i kontynuowała jazdę. Jednak po chwili ponownie zatrzymała się przy punkcie poboru opłat. Tym razem wysiadła z pojazdu roznegliżowana, z bronią palną w ręku i zaczęła strzelać.

Z doniesień policji wynika, że początkowo kobieta strzelała do stojących za nią samochodów. Następnie wycelowała broń w powietrze i oddała kolejne strzały. Dzięki jednemu z kierowców, który powiadomił służby, policja błyskawicznie dotarła na miejsce. "To cud, że nikt nie został ranny" - podaje "New York Post".

Naga kobieta otworzyła ogień na moście. Interweniowała policja

Gdy mundurowi dotarli już na miejsce, udało im się przekonać agresorkę do odłożenia broni. Kobieta została przewieziona do aresztu. Obecnie trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić, co skłoniło ją do takiego zachowania.

Most, przez który każdego roku podróżuje około 40 milionów ludzi, był zamknięty przez ponad godzinę. Spowodowało to zator drogowy. Utrudnienia trwały do późnego wieczora.

