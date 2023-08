Nauczycielka oskarżona o seks z uczniem. Śledczy: spotykali się co tydzień w aucie

Sprawa dotyczy 33-letniej Melissy Rockensies, która pracowała w Corona Arts & Sciences Academy w nowojorskiej dzielnicy Queens. Według gazety "The New York Post", która powołała się na śledczych, kobieta zaczęła wysyłać 14-latkowi wiadomości o charakterze jednoznacznie seksualnym przez serwisy społecznościowe w lipcu ubiegłego roku. Nauczycielka była jedną z mentorek podczas szkoły letniej, gdzie miała poznać ofiarę.

Rzekome wykorzystywanie seksualne miało rozpocząć się dwa miesiące później, kiedy Rockensies zaczęła spotykać się z chłopcem w jej samochodzie w pobliżu szkoły. 33-latce zarzuca się, że uprawiała seks z ofiarą w aucie „przynajmniej raz w tygodniu” od października ubiegłego roku aż do lipca tego roku. Śledczy mają być też w posiadaniu zrzutów ekranu z Instagrama, gdzie Rockensies rzekomo wymieniała z nieletnim chłopcem wiadomości o ich stosunkach seksualnych.

USA. Śledczy: nauczycielka regularnie uprawiała seks z uczniem

Władze o sprawie zostały zaalarmowane po tym, jak sama Rockensies na początku lipca miała udać się dyrektora. Zgłosiła, że jeden z uczniów zastrasza ją i jej rodzinę grożąc, że ujawni sprawę molestowania. Za milczenie chciał podobno 5 tys. dolarów.

Nie jest jasne, czy 33-latka powiedziała wówczas szefom, dlaczego uczeń rzekomo próbował ją zastraszyć. Po tym, jak uczniowi nie udało się wymusić reakcji szkoły, miał wysłać e-mailem zrzuty ekranu ze swoich rozmów z Rockensies i oskarżył ją o uprawianie z nim seksu. Sprawa trafiła do wydziału edukacji miejscowych władz.

Nauczycielka została oskarżona m.in. o gwałt i działanie wyrządzające krzywdę dziecku w wieku poniżej 17. roku życia. Jeśli zostanie skazana, grozi jej do siedmiu lat więzienia - poinformował "The New York Post". Do zakończenia sprawy nauczycielka została odsunięta od obowiązków służbowych.

Kobieta została zwolniona za kaucją. Jej mąż William Rockensies broni oskarżoną. - Moja żona jest niewinna. Jest mamą trójki dzieci, które bardzo kocha - mówił mediom.

Media przypominają, że w listopadzie 2021 roku Rockensies udostępniła na Facebooku post, w którym tłumaczyła "jak pomóc dzieciom zrozumieć zgodę" na różne czynności np. przytulanie. Dodała wówczas, że dzieci nie powinny mieć żadnych tajemnic przed rodzicami.