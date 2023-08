Nie żyje troje klientów restauracji. Wcześniej wypili mleczny koktajl

Zagraniczne media informują o tragedii, do której doszło w jednym z lokali gastronomicznych w Tacoma s stanie Waszyngton w USA. Trzy osoby zmarły po tym, jak wypiły zamówiony tam mleczny koktajl. Kolejne trzy osoby trafiły do szpitala.

Trzy osoby zmarły po wypiciu mlecznego koktajlu

Okazało się, że pracownicy nie wyczyścił prawidłowo maszyny, która służby do przygotowania mlecznych koktajli. To przyczyniło się do rozwoju groźnej bakterii Listerii. "Bakterie znaleziono we wszystkich smakach koktajli mlecznych. Śledczy znaleźli Listerię w maszynach do lodów" - podał Departament Zdrowia stanu Waszyngton.

https://www.facebook.com/WADeptHealth/posts/687373140098294?ref=embed_post

Wyjaśniono, że wraz z początkiem miesiąca restauracja przestała korzystać z maszyn. Zaznaczono jednak, że objawy zakażenia Listerią mogą się pojawić nawet po 70 dniach od kontaktu.

Groźna bakteria w restauracji. Jest oświadczenie

W mediach społecznościowych pojawiło się oficjalne oświadczenie restauracji, w którym zapewnia, że wstrzymała sprzedaż koktajli mlecznych w swoim sklepie w Tacoma, jak i we wszystkich innych lokalizacjach, w których wykorzystywane są maszyny do lodów.

Zapewniono też, że urządzenia w innych lokalach zostaną przetestowane pod kątem Listerii, a jeśli zajdzie taka konieczność, będą odkażone i ponownie przebadane. "Jesteśmy załamani i głęboko żałujemy wszystkich szkód, jakie mogły spowodować nasze działania" - dodała firma w oświadczeniu.

Na stronie Departamentu Zdrowia stanu Waszyngton możemy przeczytać, że Listeria jest niegroźna dla większości osób. Stanowi jednak zagrożenie dla ludzi starszych, kobiet w ciąży, noworodków czy osób z osłabionym układem odpornościowym.

