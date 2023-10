Nowa faza wojny Izraela z Hamasem. „Okupacja to jeden z wariantów”

Izrael rozpoczął wieczorem 27 października nowy etap konfliktu z Hamasem. Według relacji mediów w piątek wojsko izraelskie przeprowadziło największy dotąd zmasowany atak na Strefę Gazy. Według Palestyńczyków i organizacji pozarządowych obecnych na miejscu enklawa pomiędzy Izraelem, Egiptem i Morzem Śródziemnym została całkowicie odcięta od świata.

Dodatkowo pojawiły się niepotwierdzone relacje o izraelskich czołgach, które przekroczyły granicę z Gazą. Doradca izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, Mark Regew, oświadczył w piątek wieczorem w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji MSNBC: - Dziś w nocy Hamas poczuje nasz gniew. O skutkach tej wojny w podcaście „Współrzędne Świata” opowiedziała dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Izrael wkracza do Strefy Gazy. Nowy etap wojny z Hamasem

Ekspertka od spraw wschodnich podkreśla, że „okupacja Strefy Gazy przez Izrael jest jednym z wariantów, ale mało prawdopodobnym”. - Żeby okupować Strefę Gazy, trzeba ją najpierw zdobyć. Izraelowi zależy na tym, żeby zniszczyć infrastrukturę Hamasu – naziemną i tunele. Wiemy, że pod powierzchnią Strefy Gazy mamy ponad 500 km tuneli i jest około ich 1300. Izrael musi doprowadzić do zniszczenia tej infrastruktury, a nie zarządzać Gazą – wyjaśnia.

- Jeżeli Izrael wejdzie, to natychmiast stanie się częścią wojny miejskiej, a ona jest praktycznie nie do wygrania. Jeśli już, to taka kampania będzie trwała długie miesiące. Izrael usłyszał, że jak wkroczy do Strefy Gazy, to Hezbollah (szyicka organizacja z południa Libanu – red.) zaatakuje od północy i otworzy nowy front. Iran oświadczył, że w takiej sytuacji w pełni poprze Hamas i Hezbollah oraz uruchomi swoje organizacje zastępcze (z ang. proxy - red.), które ma na całym Bliskim Wschodzie. Tworzy się groźna sytuacja, którą ciężko będzie zatrzymać.

Dr Bryc tłumaczy, że „Hamas to nie tylko organizacja i infrastruktura, ale też ideologia religijno-narodowa wroga do Izraela”. - Ona na pewno przetrwa – przekonuje.

- Ta wojna zmieni nie tylko Strefę Gazy, Palestynę i Izrael, ale zupełnie inaczej poukłada tak zwane puzzle bliskowschodnie. Izrael zalicza kryzys wizerunkowy jako regionalnej potęgi – dodaje.

Wojna w Strefie Gazy. Jak zmieni Izrael?

Eskalacja wojny, jak mówi dr Bryc, zmieni także współczesne państwo żydowskie. - Izrael dotychczas po każdej wojnie, przegranej czy nie, wyciągał konkretne wnioski. Pokazywał z nazwiska, kto był za to odpowiedzialny i przygotowywał rekomendacje – dodaje. Jest przekonana, że tym razem będzie tak samo.

Ekspertka spodziewa się rozliczenia Netanjahuza to, że „państwo znalazło się w stanie głębokiego zagrożenia, bo on osłabiał filary państwa demokratycznego i wszedł w koalicję z prawicowymi ekstremistami”. - „Bibi” z uwagi na własne interesy i uwikłanie polityczne doprowadził do tego, że zaniedbano ochronę odcinka granicy ze Strefą Gazy i służby za bardzo skupiły się na Zachodnim Brzegu – podsumowuje.