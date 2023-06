Obawy o Zaporoską Elektrownię Atomową. Pilna wizyta szefa MAEA

Rafael Grossi poinformował na wtorkowym briefingu prasowym, że uda się do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, by ocenić sytuację na miejscu i że planuje spędzić tam kilka godzin – podała agencja Reutera. Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ma m.in. ocenić bezpieczeństwo obiektu po wysadzeniu zapory na Dnieprze, tworzącej zbiornik, z którego czerpana jest woda do chłodzenia elektrowni jądrowej. Szef MAEA na Ukrainie ma się też spotkać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Szef MAEA obawia się o Zaporoską Elektrownię Atomową

W miniony wtorek prezydent Zełenski napisał na Twitterze, że poinformował Grossiego o "wielkoskalowych skutkach ataku terrorystycznego Rosji polegającego na wysadzeniu tamy kachowskiej elektrowni". Omówiono też sposoby zminimalizowania ryzyka dla bezpieczeństwa Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Bloki energetyczne okupowanej przez Rosjan elektrowni nie pracują od września 2022 roku, jednak woda w zbiorniku obok obiektu jest niezbędna do działania systemów odpowiadających m.in. za odprowadzanie ciepła z reaktorów. Zaopatrzenie w wodę zapewniał dotąd Zbiornik Kachowski. Enerhoatom, który jest operatorem ukraińskich elektrowni atomowych oraz minister środowiska Ukrainy Roman Strilec, informowali w poniedziałek 12 czerwca, że poziom wody w zbiornikach na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej jest stabilny.

Nie będzie jak chłodzić reaktorów

W ocenie wielu analityków poważną konsekwencją rosyjskiej zbrodni wojennej może być zagrożenie systemu chłodzenia elektrowni atomowej w Enerhodarze. – Jeżeli poziom wody w Zbiorniku Kachowskim spadnie poniżej 12,7 metrów, nie będzie można z niego pompować wody chłodzącej reaktory i zbiorniki ze zużytym paliwem jądrowym – mówił Rafael Grossi. Ostrzegł, że długotrwały brak wody chłodzącej może doprowadzić do stopienia się rdzeni paliwowych i niesprawności awaryjnych generatorów.

