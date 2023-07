Odcięte kończyny kobiety dryfowały w lodówce. "Wciąż miały pomalowane paznokcie"

Mężczyzna, który we wtorek spacerował wzdłuż kanału Alberta w mieście Oupeye w pewnym momencie poczuł dziwny zapach. Jego źródłem okazała się niewielka lodówka, pływająca w wodzie. Udało mu się wydobyć ją na brzeg. Zaniepokojony przechodzień zaalarmował służby, gdy te dotarły na miejsce, dokonały makabrycznego odkrycia.

Nad kanałem Alberta pojawił się patrol policji, który otworzył lodówkę. W środku były kończyny kobiety. "Paznokcie nadal miała pomalowane" - podaje portal vrt.be. Na ten moment nie wiadomo, do kogo należą szczątki oraz co spotkało kobietę. Trwa policyjne dochodzenie, powołano też śledczego, który pomoże w dotarciu do prawdy.

Belgia. Odcięte kończyny w lodówce. "To będzie trudne śledztwo"

Belgijskie media cytują detektywów, którzy ocenili, że "będzie to bardzo trudne śledztwo". Wyjaśniają, że pierwszym krokiem będzie ustalenie tożsamości ofiary. "Służby mają nadzieję, że uda się ustalić, gdzie lodówka dostała się do wody i jak długo dryfowała" - podaje vrt.be.

Śledczy sugerują, że lodówka mogła zostać wyrzucona z łodzi lub samochodu. Zszokowany odkryciem jest też Serge Fillot, burmistrz miasta Oupeye. - Mam szczerą nadzieję, że sprawca zostanie zatrzymany i pociągnięty do odpowiedzialności. Mam również nadzieję, że rodzina może przeżyć żałobę w godny sposób.

RadioZET.pl/vrt.be