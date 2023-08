"Państwa bałtyckie powinny zostać zniszczone. Organy już pracują nad zemstą". Rosjanie grzmią

Rosyjski propagandysta znany z kontrowersyjnych i agresywnych wypowiedzi Władimir Sołowjow w jednym ze swoich ostatnich programów na kanale Rossija 1 nawoływał do zniszczenia państw bałtyckich. To odpowiedź na atak dronów, do którego doszło na lotnisku w Pskowie. - Skąd był start drona? Raczej nie z Ukrainy. Jeśli z państw bałtyckich, to muszą one zostać zniszczone - powiedział.