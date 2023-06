Politycy zdecydowali. Obywatele obudzą się o rok młodsi

Parlament Korei Południowej przyjął w ubiegły czwartek ustawę, która znosi tradycyjną metodę określania wieku. W efekcie wszyscy Koreańczycy w środę obudzą się o rok młodsi. Dziennik "The Korean Times" informuje, że "nowy system nie będzie jednak dotyczył wszystkich sfer życia.

Korea: Rząd przyjął ustawę. Zmieni się wiek obywateli

Zgodnie z koreańskim tradycyjnym systemem wieku noworodek w momencie przyjścia na świat ma już jeden rok, a następnie zyskuje rok każdego 1 stycznia. Sytuacja wygląda inaczej w systemie międzynarodowym, gdzie wiek osoby odliczany jest od zera w chwili urodzenia, a kolejny rok jest dodawany w dniu urodzin.

Na przykład, 26 czerwca 2023 roku osoba urodzona 30 czerwca 2003 roku ma 19 lat i kończy 20 lat 30 czerwca tego roku zgodnie z międzynarodowym systemem. Jednak w koreańskim systemie osoba ta ma już 21 lat. Innym przykładem pokazującym komplikacje koreańskiego systemu jest dziecko urodzone 31 grudnia, które kończy dwa lata tuż po północy.

Stary system powodował problemy

Koreańczycy na co dzień podają wiek "koreański" i dotychczasowy brak konkretnych zasad dotyczących wieku doprowadził do stosowania zarówno koreańskiego systemu wieku, jak i międzynarodowego standardu, powodując niepotrzebne zamieszanie. Na początku szczepień przeciwko COVID-19 nie było pewności, według którego system należy liczyć wiek pacjenta.

- Zmiany są znaczące, ponieważ korzystanie z międzynarodowego systemu wieku staje się teraz jasną zasadą - powiedział minister ds. legislacji rządowej Lee Wan-kyu podczas briefingu dla mediów. Była to jedna z głównych obietnic kampanii wyborczej prezydenta Yoon Suk Yeola, mająca na celu zmniejszenie zamieszania społecznego i administracyjnego.

Zmiany nie obejmą wszystkich aspektów życia

Choć system ulegnie zmienia, jednak niektóre aspekty starego zapisu pozostaną, poinformowało Ministerstwo Legislacji Rządowej w komunikacie prasowym. Tradycyjna metoda obliczania wieku na podstawie roku urodzenia, choć nie bierze pod uwagę dnia ani miesiąca urodzenia danej osoby, pozostanie w mocy w niektórych przypadkach, w tym przy wejściu do szkół podstawowych i zakupie alkoholu lub tytoniu.

W Korei ludzie mogą kupować alkohol i tytoń od 1 stycznia roku, w którym kończą 19 lat w systemie międzynarodowym. W tym roku osoby urodzone w 2004 roku lub wcześniej mogą kupować takie produkty niezależnie od daty urodzenia.

Podobnie, w przypadku oceny kwalifikowalności do krajowej służby wojskowej, tradycyjna formuła pozostanie w mocy, a osoby urodzone w 2004 r. będą kwalifikować się do służby w tym roku. Przyjęcia do szkół również będą odbiegać od międzynarodowego standardu. Dzieci będą przyjmowane do szkół podstawowych od 1 marca roku następującego po ukończeniu przez nie 6 roku życia w międzynarodowym systemie wiekowym, co oznacza, że osoby urodzone w 2016 i 2017 roku rozpoczną naukę w szkole niezależnie od daty urodzenia.

