Donald Trump zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami wystartuje w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA. Polityk wygrał głosowanie w 2016 roku, a w 2020 nieskutecznie ubiegał się o reelekcję. Kwestionował później wynik wyborów, w których przegrał z Joe Bidenem, czym przyczynił się do ataku tłumu jego zwolenników na Kapitol.

W listopadzie 2023 roku Trump ogłosił, że po wygranej w wyborach doprowadzi m.in. do zakończenia wojny na Ukrainie, która, w jego opinii, uderza w potencjał militarny USA, doprowadzi do zatrzymania masowej imigracji do Stanów Zjednoczonych, a także zreformuje edukację.

Donald Trump: wiek, wykształcenie

Donald John Trump to amerykański przedsiębiorca, polityk i były prezydent Stanów Zjednoczonych. Urodził się w 1964 roku w Nowym Jorku i tam spędził dzieciństwo. Obecnie mierzy 190 cm.

Z miastem na wschodzie USA Trump był i jest związany na tyle, że deklarował, iż z chęcią kupiłby cały Manhattan za wyjątkiem Central Parku.

W wieku 24 lat ukończył ekonomię na Wharton School of Business. Po 4 latach przejął rodzinną firmę Elizabeth Trump & Son, a jej nazwę zmienił na The Trump Organization. Od tamtej pory wszystkie firmy, przedsięwzięcia i inwestycji polityka są dokonywane właśnie w ramach TTO. W zarządzie organizacji zasiadają dzieci Donalda Trumpa z pierwszego małżeństwa: Ivanka, Donald Jr. i Eric.

Donald Trump: rodzina

Dziadkowie Donalda Trumpa pochodzą z Europy. Matka polityka wywodzi się z rodziny pierwszego markiza Huntly Alexandra Gordona. Stryjem prezydenta USA Donalda Trumpa był John G. Trump – profesor na Massachusetts Institute of Technology w latach 1936–1973. Uczestniczył w badaniach nad radarem dla Aliantów w czasie II wojny światowej, pomógł zaprojektować nowoczesne aparaty rentgenowskie, a w 1943 Federalne Biuro Śledcze poprosiło go o przestudiowanie notatek i sprzętu Nikoli Tesli po tym, jak ten zmarł w nowojorskim hotelu.

Donald Trump ma pięcioro dzieci z trzema żonami: Donalda Trumpa Jr. Ivankę Trump i Erica Trumpa z Ivaną Trump, Tiffany Trump z Marlą Maples oraz najmłodszego Barrona Trumpa z Melanią Trump.

Donald Trump: majątek

Wartość wszystkich nieruchomości należących do Donalda Trumpa w 2015 szacowana była na 3,5 mld dolarów, wliczając w to nieruchomości komercyjne warte 1,3 mld dolarów, mieszkaniowe o wartości 410 mln dolarów, a także wyposażenie klubów (866 mln dolarów) i obiekty, w których Donald Trump ma mniej niż 100% udziałów (940 mln dolarów). Wśród budynków, które należą do polityka, są m.in. Trump Towers, stojące w Indiach, Filipinach, na Bahamach, w Turcji i kilku miastach w USA. W sumie z ramienia The Trump Organization Donald Trump zarządza ponad 500 podmiotami gospodarczymi.

Dokładna wysokość majątku Trumpa jest nieznana, bo polityk nie składa oświadczeń majątkowych. W 2016 roku polityk został sklasyfikowany na 324. miejscu listy najbogatszych ludzi świata.

W latach 90. Trump wydał bestsellera "Art of the Deal" i za sprawą inwestycji w konkursy na Miss Universe, Miss USA i Miss Teen USA, których był właścicielem (1996-2015) na stałe wszedł do show-biznesu. W 2015 znalazł się na 72. miejscu najbardziej wpływowych ludzi świata.

Przed wejściem do polityki Trump inwestował też w sport – kupił drużynę futbolu amerykańskiego, stworzył wyścig kolarski, na własnych polach organizował zawody golfowe, współpracował z bokserami i we własnych budynkach urządzał gale, a także starał się o zakup sławnej drużyny NFL Buffalo Bills.

Donald Trump: prezydentura

Zanim Trump ostatecznie zdecydował o starcie w wyborach w 2016 roku kilka razy rozważał taką możliwość: m.in. w 1988, 2004 i 2012 roku. W wyborach w 2000 r. ubiegał się o funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Reform, wycofał się jednak na etapie prawyborów partyjnych. W czerwcu 2015 ogłosił swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich w 2016. Zdobył najwięcej głosów powszechnych i głosów delegatów w prawyborach Partii Republikańskiej i oficjalnie uzyskał nominację tej partii na kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a Mike Pence na kandydata na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Kampania Trumpa spotkała się z niespotykanym zainteresowaniem mediów oraz międzynarodową uwagą. W 2016, już jako prezydent USA, Trump został ogłoszony Człowiekiem Roku tygodnika „Time”, a w lutym 2017 roku nominowano go do Pokojowej Nagrody Nobla.

W 2020 roku Trump przegrał w wyborach z Joe Bidenem. Kandydat Partii Demokratycznej otrzymał 51,31% głosów.

Donald Trump: wybory prezydenckie 2024

Kolejne wybory prezydenckie w USA odbędą się w listopadzie 2024, a Trump już zapowiedział, że będzie w nich kandydował. Kontrkandydatką Trumpa w Partii Republikanów jest była ambasador USA przy ONZ Nikki Haley, która przegrała z nim prawybory w stanie New Hampshire. Sondaż Ipsos/Reuters wskazał, że były prezydent ma nad Haley zdecydowaną przewagę w całym kraju w stosunku 64 do 19 proc (stan na styczeń 2024 roku).

Donald Trump: PROGRAM

W swoim programie wyborczym Trump przedstawił kilkadziesiąt postulatów dotyczących m.in.

kwestii imigracyjnych:

rozszerzenia uprawnień prezydenta i władzy wykonawczej kosztem uprawnień dla władz stanów

zatrzymanie masowej migracji do USA, deportwacja osób nieposiadających dokumentów już przebywających w Stanach Zjednoczonych

przywrócenie zakazu wjazdu osobom z niektórych krajów z większością muzułmańską

zakaz wydawania wiz studentom zagranicznym, którzy brali udział w protestach antyizraelskich lub propalestyńskich; zawieszenie amerykańskiego programu uchodźczego; nakazanie urzędnikom rozszerzenia kontroli ideologicznej nad wnioskodawcami, uznanymi za osoby o ‘niepożądanych postawach’

zniesienia obywatelstwa przysługującego z tytułu pierworodztwa dzieciom urodzonym w Stanach Zjednoczonych przez rodziców nieposiadających dokumentów

kwestii gospodarczych

oddzielenie Stanów Zjednoczonych od gospodarki światowej i zapewnienie większej samowystarczalności kraju oraz sprawowanie władzy poprzez indywidualne transakcje handlowe.

czteroletni plan wycofywania chińskiego importu podstawowych towarów, takich jak elektronika, stal i farmaceutyki, zmuszenie chińskich właścicieli do sprzedaży wszelkich udziałów w firmach i przedsiębiorstwach, które „zagrażają bezpieczeństwu narodowemu Ameryki”

wprowadzenie zakazu posiadania przez obywateli Chin kluczowej infrastruktury, między innymi w sektorach energetycznym, technologicznym i rolniczym

kwestii międzynarodowych:

zakończenie wojnę rosyjsko-ukraińską w ciągu 24 godzin

możliwe uznanie bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję

edukacji i spraw zdrowotnych

wprowadzenie „edukacji patriotycznej”, która „nauczy uczniów kochać swój kraj, a nie nienawidzić swojego kraju, jak się ich teraz uczy” i promowanie „rodziny nuklearnej”, w której istotne są „role matek i ojców”

obniżenie funduszy stanowych na programy zawierające "krytyczną teorię rasy, ideologię płci lub inne niewłaściwe treści rasowe, seksualne lub polityczne skierowane do dzieci”

przyjęcie ustawy stanowiącej, że Stany Zjednoczone będą uznawać tylko dwie płcie określone przy urodzeniu

zakazanie interwencji hormonalnych i chirurgicznych u nieletnich we wszystkich 50 stanach (związanych ze zmianą płci)

Źródło: Gazeta Prawna/Donald Trump - strona oficjalna/PAP/PAB