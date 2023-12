Alarm podczas konferencji Sikorskiego. MSZ publikuje nagranie

Radosław Sikorski pojawił się w Kijowie z pierwszą zagraniczną wizytą, od kiedy ponownie jest szefem polskiej dyplomacji. W piątek 22 grudnia o poranku relacjonował w sieci, że jest na Placu Michajłowskim w centrum stolicy Ukrainy.

Po południu, już po spotkaniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, Dmytro Kułebą, Sikorski podtrzymał dotychczasowe stanowisko Polski ws. wojny Ukrainy z Rosją.

Alarm na konferencji Sikorskiego w Kijowie [WIDEO]

- Czas europejskich imperiów należy do przeszłości. To jest, uważam, ostatnia kolonialna wojna w Europie i ona się musi skończyć, a my w Polsce uważamy, że jej wynik powinien być następujący: Rosja powinna przegrać, a Ukraina wygrać i w tej sprawie, niezależnie od tego, kto będzie sprawował władzę w Polsce – powiedział Radosław Sikorski.

Podczas wystąpienia obu ministrów w Kijowie zawyły syreny alarmowe, nawołując mieszkańców do ukrycia się w schronach w obawie przed atakiem powietrznym Rosji. Sikorski nawiązał do tej sprawy.

- Ten alarm lotniczy, który państwo słyszycie, to jest powód, dla którego tu jestem. To jest kompletnie nie do zaakceptowania, aby sąsiedni kraj napadał na sąsiada pod jakimkolwiek pretekstem i bombardował miasta, niszczył całe prowincje, wywoził dzieci, przygotowywał się do unicestwienia sąsiada, który nie zrobił mu nic złego. W tej tytanicznej walce Polska jest po waszej stronie – zwrócił się Sikorski do Kułeby.

Źródło: Radio ZET/PAP/MSZ - Twitter