Ambasador Izraela w Polsce: prowadzimy wojnę z barbarzyństwem

Piotr Drabik: Czy Izrael osiągnął już cele, które wyznaczył sobie w ramach ofensywy lądowej po ataku Hamasu z 7 października?

Yacov Livne: Musimy pamiętać, jak to wszystko się zaczęło 7 października. Mieliśmy straszny atak terrorystyczny na państwo Izrael ze strony terrorystów Hamasu. To był najgorszy dzień w historii narodu żydowskiego od czasu Holokaustu. Coś, w co naprawdę nie wierzyliśmy, żeby w obecnych czasach było możliwe. A jednak się wydarzyło.

Dzięki temu wszyscy zrozumieliśmy - nie tylko w Izraelu, ale także w innych krajach - z jakim rodzajem sił mamy do czynienia. To bardzo jasno dało do zrozumienia, że reżim Hamasu musi zostać zniszczony. To jest także główny cel operacji wojskowej. Oczywiście tak samo jako powrót cywilów, którzy zostali porwani przez tych terrorystów. Porwano ponad 240 osób - wśród nich kobiety, starcy, dzieci i ocaleni z Holokaustu. W ciągu ostatnich kilku tygodni udało nam się odzyskać część z nich, ale musimy sprowadzić ich wszystkich do domu.

To są dwa główne cele operacji wojskowej. Mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną sytuacją na miejscu. Musimy zrozumieć, że Strefa Gazy, nad którą Hamas przejął kontrolę prawie dwie dekady temu, nie jest aż tak małym miejscem. W tym czasie Hamas przekształcił ją w dużą bazę terrorystyczną z siecią tuneli o długości 500 kilometrów.

Nie wiem, czy w Polsce macie 500 kilometrów tuneli, ale w Strefie Gazy jest 500 kilometrów tuneli terrorystów, gdzie oni się ukrywają za plecami własnej ludności cywilnej. Musimy się dostać do tych tuneli, żeby je zneutralizować. Oczywiście staramy się, na ile to możliwe, nie krzywdzić przy tym ludności cywilnej. Ale całą operację przedstawiam tylko po to, żeby ludzie zrozumieli, jakie jest to skomplikowane.

Pod względem militarnym mamy pewne cele, ale oczywiście to jest wojna, którą Hamas rozpoczął prawie dwa miesiące temu. Jeszcze nie zakończyliśmy operacji lądowej i jeszcze zajmie nam to trochę czasu, zanim do tego dojdzie.

Co z drugą połową Strefy Gazy, gdzie Izrael nie prowadzi operacji wojskowej, a przecież też Hamas może odbudować swoje możliwości?

Zaczęliśmy od północnej części Strefy Gazy, ale teraz przesuwamy się także do środkowej i południowej części. W ciągu ostatnich kilku dni Izraelskie Siły Obronne walczyły w całej Strefie Gazy, a ostatecznym celem jest zniszczenie infrastruktury i zdolności wojskowych Hamasu, także do przeprowadzania ataków terrorystycznych z dowolnego miejsca w Strefie Gazy. Dlatego wymaga to tyle czasu. Musimy dojść do momentu, w którym Strefa Gazy nie będzie już bazą dla terrorystów z Hamasu, Islamskiego Dżihadu i innych ugrupowań, których jedynym celem jest zabijanie Żydów i zniszczenie Izraela.

Ci terroryści przenoszą się także w inne miejsca, ponieważ są wspierani przez najbardziej radykalne siły islamskie w naszym regionie – reżim irański oraz innych islamistów i dżihadystów, których ostateczną intencją jest nie tylko Izrael. To jest tylko małą częścią tego planu, bo oni mają zamiar podbić cały Bliski Wschód, a potem całą Europę.

To jest coś, co jest dziś powszechnie rozumiane. Prowadzimy wojnę cywilizacyjną z barbarzyństwem. Nie da się tego inaczej ująć. Walczymy z ludźmi, którzy chcą przywrócić świat aż do najciemniejszych okresów średniowiecza. To jest ich cel i oni mówią to bardzo otwarcie.

Nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale ciągle to samo powtarzają w Paryżu, Londynie i innych miastach. Chcą podbić Hiszpanię, Rzym, Paryż. Musimy to zatrzymać i dlatego Izrael otrzymuje dziś tak duże wsparcie w świecie zachodnim. Widzimy bardzo wyraźne wsparcie ze strony Ameryki, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Także wielu ludzi tutaj w Polsce, bo rozumieją niebezpieczeństwo, przed którym wszyscy stoimy.

Czy pana zdaniem możliwe jest pokonanie Hamasu jako ideologii? Dużo ekspertów podkreśla, że wyeliminowanie liderów ugrupowania i zniszczenie jego bazy logistycznej będzie znacznie łatwiejsze.

Zawsze mamy radykalne ideologie. Weźmy na przykład nazistowską. Nazizm jako ideologia nadal istnieje, ale nie ma fizycznych możliwości promowania swoich złych celów, ponieważ nazistowskie Niemcy zostały pokonane w 1945 roku. Takie same cele ma ISIS, Al-Kaida i inne radykalne grup. To są siły, które należy pokonać.

Nawet jeśli ideologia będzie nadal istniała, to ludzie za nią stojący nie będą mieli możliwości jej wdrożenia. To właśnie musimy osiągnąć. Dlatego mówimy bardzo wyraźnie o całkowitym zniszczeniu Hamasu jako organizacji terrorystycznej i zlikwidowaniu jego zdolności do przeprowadzania ataków.

Co wiemy o kondycji zakładników wciąż przetrzymywanych przez Hamas, w tym obywatela RP Alex Dancyga?

Z tego, co widzieliśmy do tej pory, zakładnicy są przetrzymywani często w bardzo nieludzkich warunkach. Musimy pamiętać, że terroryści z Hamasu, którzy zorganizowali atak z 7 października, zrobili coś okropnego. To są zbrodnie wojenne. Mordowali cywilów. Setki zabitych na ulicach. Obcinali głowy, mordowali dzieci, palili domy, gwałcili kobiety. Wszystkie te fakty należy rozumieć w kontekście tego, z jakim rodzajem sił mamy do czynienia. Zatem oczywiste jest, że zakładnicy, których teraz przetrzymuje Hamas, niestety są trzymani w sposób, który jest całkowicie sprzeczny ze wszystkimi zasadami społeczności międzynarodowej.

Niestety, Czerwony Krzyż do tej pory ich nie odwiedził i nie wykazał w tej sprawie wystarczającej aktywności. To jest kolejna okazja, aby zwrócić się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, a także do Polskiego, który do tej pory milczał w tej sprawie. Za bardzo nie rozumiemy dlaczego. Jeśli mówimy o promowaniu praw człowieka, więźniów, kobiet i ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji i zostali zaatakowani bez powodu, to organizacje, które są odpowiedzialne za te problemy, nie powinny milczeć.

Jest wiele pytań, które należy zadać. Nie tylko dzisiaj, ale jutro i pojutrze. Organizacje międzynarodowe, które zajmują się prawami człowieka, a dziś milczą, muszą zmienić swoje nastawienie. Dotyczy to także polskich organizacji.

Czy do końca roku możemy się spodziewać uwolnienia kolejnej grupy zakładników? Czy pan Ambasador coś wie o stanie negocjacji, w których biorą udział również Katar i USA?

Cóż, Hamas złamał zawieszenie broni, które obowiązywało jeszcze kilka dni temu. Ponieważ złamali porozumienie, zgodnie z którym mogliśmy odzyskać wielu zakładników, teraz główna uwaga skupia się na kontynuowaniu wojny z Hamasem i upewnieniu się, że ta organizacja zostanie zniszczona. Ale jesteśmy też pewni, że jednym ze skutków porażki Hamasu będzie uwolnienie zakładników. Oczywiście robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby stało się to jak najszybciej, bo to jest bardzo, bardzo ważne.

Jak Izrael wyobraża sobie porządek społeczno-polityczny w relacjach z Palestyną po zakończeniu operacji lądowej w Stefie Gazy?

Wtym momencie możemy powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, nie mamy interesu w kontrolowaniu Strefy Gazy. Nie mieliśmy takiego zamiaru. Dlatego prawie dwie dekady temu opuściliśmy Strefę Gazy, z nadzieją i intencją, że mieszkańcy Gazy będą mogli zbudować dla siebie pokojowe życie i żyć w pokoju z nami jako sąsiadami.

Niestety, postanowili postąpić inaczej. Najpierw wybrali Hamas na swój rząd, a potem Hamas, oczywiście, zamordował wszystkich swoich przeciwników politycznych w Gazie. Jak powiedziałem, przekształcili Gazę w obóz terrorystów, ogromny i prawdopodobnie największy na świecie.

Aby przystąpić do jakiegoś rozwiązania politycznego, najpierw musimy pozbyć się Hamasu. To nie jest takie proste. Mówimy o armii składającej się z około 30 tysięcy terrorystów, którzy są tam i ukrywają się za ponad 2 milionami cywilów. Po zakończeniu wojny nie będzie to łatwe, ale powtarzam - nie mamy zamiaru bezpośrednio kontrolować Strefy Gazy.

Nie mamy też zamiaru anektować Gazy, ani nic w tym stylu. Ale zadbamy o to, aby to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch dekad, nie powtórzyło się. A to oznacza, że będziemy musieli tam być obecni wojskowo. Będziemy musieli mieć pełny nadzór wojskowy nad tym, co dzieje się w Gazie.

Wtedy zobaczymy, jakie rozwiązanie polityczne uda się znaleźć. Wiele będzie zależeć od samych Palestyńczyków. Czy będą gotowi i dojrzali do posiadania innego rodzaju stosunków z Izraelem, bardziej pokojowych, tak jak byśmy tego chcieli. Będzie to także zależeć od niektórych krajów i aktorów na arenie międzynarodowej. Ale naprawdę trudno teraz mówić o szczegółach.

Teraz mamy wojnę do wygrania, a potem zobaczymy, jak to się dzieje po każdej wojnie, gdy już w niej zwyciężasz, obraz możliwości rozwiązania politycznego stanie się jaśniejszy. To skomplikowany problem. Musimy zobaczyć, jaka będzie sytuacja.

W jaki sposób Izrael odpowiada na krytykę i fakty przedstawiane przez organizacje międzynarodowe oraz państwa arabskie, że w izraelskich atakach i podczas ofensywy lądowej giną cywile, również intencjonalnie? Czy prawo międzynarodowe jest przestrzegane również przez Izrael?

Obecny obraz sytuacji stał się bardzo jasny dla wszystkich. Mamy organizację terrorystyczną złożoną z dziesiątek tysięcy terrorystów, którzy chowają się za ludnością cywilną. Nie tylko się ukrywają, ale też strzelają zza własnej ludności cywilnej do izraelskiej ludności cywilnej. Mamy tu podwójną zbrodnię wojenną. Jedną, którą jest strzelanie do cywilów i drugą, która polega na ukrywaniu się za swoimi cywilami. Właściwie po to, aby w tym procesie zginęło jak najwięcej palestyńskich cywilów. Tego właśnie chce Hamas. To oczywiście nie jest naszą intencją.

To nie pierwszy raz, kiedy świat zachodni staje przed takim wyzwaniem. To samo widzieliśmy w Syrii, Iraku i w innych miejscach, np. w Afganistanie. Radykalne siły, takie jak Hamas, Islamski Dżihad, Al-Kaida, ISIS - wszystkie pochodzą z tej samej rodziny. Wszyscy wywodzą się z tej samej ideologii i używają tych samych narzędzi. Wcześniej armie zachodnie stawiały czoła temu samemu wyzwaniu. Z tymi samymi wyzwaniami zmagali się także polscy żołnierze, którzy uczestniczyli w misjach NATO i tak dalej.

Nie jest to też łatwe dla żołnierzy amerykańskich czy izraelskich. A odpowiedź jest zwykle taka sama. Próbowaliśmy wykorzystać na przykład zdolności w zakresie precyzyjnej amunicji, a także wywiadu wojskowego, aby dowiedzieć się, gdzie jest wróg i terroryści. Celem jest wyeliminowanie tylko ich, ale zawsze są skutki uboczne. A w wojnie o takiej skali są one zwykle bardzo znaczące.

Czyli może pan potwierdzić, że Izrael nie uderza w cywilów celowo?

To nie podlega dyskusji. Mamy bardzo jasny cel – zniszczenie terrorystów Hamasu. Nie mamy żadnego interesu, ani woli zabijania niewinnych cywilów. To nie jest to, co robimy. To nie jest to, co kiedykolwiek robiliśmy. Podobnie, że jak każdy kraj zachodni. Ale walka z terroryzmem to trudna kwestia, ale my ją podejmujemy.

Czy pana zdaniem atak Hamasu z 7 października dał Izraelowi kartę do użycia wszelkich środków, aby zredukować zagrożenie podobnymi sytuacjami w przyszłości?

Atak z 7 października dał jasno do zrozumienia wszystkim w Izraelu i na całym świecie: to jest zagrożenie, które należy wyeliminować. Że nie możemy dalej żyć w sytuacji, kiedy kilkaset metrów od naszych osiedli i kibuców są dziesiątki tysięcy uzbrojonych i okrutnych terrorystów, którzy dzień i noc marzą tylko o jednym. Jak zamordować tylu Żydów, ilu się da. Tę samą sytuację mamy także na północnej granicy z Libanem. Mamy tam organizację terrorystyczną Hezbollah, która przejęła kontrolę nad Libanem nad praktycznie każdym aspektem życia w kraju.

Kontrolują wszystko, co dzieje się w Libanie, podobnie jak Hamas w Strefie Gazy. Otrzymują bezpośrednie instrukcje od reżimu ajatollahów w Teheranie i stanowią ogromne zagrożenie, zarówno dla izraelskiej ludności cywilnej w północnej części kraju, jak i dla samego narodu libańskiego. Musimy wiedzieć, co się tam stanie.

Ale 7 października dał nam jasno do zrozumienia, że nie możemy kontynuować i tolerować takich bezpośrednich zagrożeń, ograniczając się tylko lub głównie do obrony. To po prostu nie działa z tymi ludźmi i dlatego musimy mieć – i jestem pewien, że będziemy mieli – inną sytuację w zakresie bezpieczeństwa w Strefie Gazy. Będziemy mieli także inną sytuację w zakresie bezpieczeństwa na północnej granicy, między Izraelem a Libanem, ponieważ tam też sytuacja nie może pozostać taka, jak jest obecnie.

Z czego wynika asymetria w odpowiedzi Izraela na atak Hamasu? Po stronie izraelskiej do tej pory zginęło około 1,4 tys. osób, a palestyńskiej dziesięć razy więcej, do tego jest 1,5 mln uchodźców w Strefie Gazy.

Nie ma tu mowy o symetrii. Kiedy 11 września 2001 roku zaatakowano Stany Zjednoczone, nikt nie spodziewał się, że będą działać w sposób symetryczny, gdy masz do czynienia z ISIS, Al-Kaidą lub innymi siłami tej wielkości. Nikt nie oczekuje symetrii, bo tak nie można postępować. Ci ludzie mają zerowy szacunek dla życia ludzkiego. Dlatego trzeba ich dopaść i zniszczyć ich fizycznie. W taki sam sposób, jak świat zniszczył Hitlera i jego ludzi. Niestety, przy okazji trzeba było zniszczyć dużą część państwa niemieckiego i zabić tak wiele milionów ludzi, ale tylko w ten sposób można było powstrzymać to szaleństwo.

Jedynym sposobem na powstrzymanie szaleństwa radykalnego islamu jest zniszczenie go tam, gdzie jego zwolennicy utworzyli swoje bazy. Dlatego jest to trudna wojna. Alternatywą jest jednak pozwolenie im na dalszy rozwój, mordowanie coraz większej liczby ludzi i uniemożliwienie nam życia nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także tutaj, w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Do tego właśnie zmierzają i od nas zależy, czy chcemy na to pozwolić, czy nie. Wybór Izraela jest bardzo jasny i wybór cywilizowanego świata jest podobny. Nie pozwolimy na to, aby radykalni dżihadyści sprowadzili nas z powrotem do ciemnego średniowiecza. Nie zgadzamy się na to.

Władze Izraela ostrzegają swoich obywateli przed wzrostem antysemityzmu za granicą, również w Europie. Czy pana zdaniem podobne tendencje obserwujemy również w Polsce?

Niestety tak. W wielu krajach na świecie zaobserwowaliśmy wzrost antysemityzmu. Widzimy to w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce. Na głównych ulicach Warszawy widzieliśmy demonstracje zwolenników Hamasu, dżihadu i antysemityzmu. Ludzie wykrzykują hasła, które oznaczają zniszczenie państwa Izrael i oznaczają dokonanie drugiego Holokaustu.

Jest to coś całkowicie nie do przyjęcia. Sporo krajów już tego zabroniło. Polska też powinna to zrobić. Bo w ostatecznym rozrachunku to jest to samo, co antysemityzm. Od wielu lat mówimy, że antysemityzm to nie tylko problem Żydów czy Izraela. Antysemityzm jest przede wszystkim problemem krajów, w których występuje, ponieważ jest objawem głębokiej choroby społecznej.

Jeśli w dzisiejszym społeczeństwie panuje antysemityzm, to pokazuje, że jest ono chore. To samo dotyczy tolerancji dla islamskiego dżihadyzmu. Jeśli to tolerujesz, masz bardzo poważny problem, niezależnie od tego, czy dzieje się to w Polsce, we Francji, czy w jakimkolwiek innym kraju.

To jest dziś powszechnie rozumiane, ponieważ ludzie widzą, co się dzieje, gdy próbujesz zignorować to wyzwanie i mu nie sprostasz. To dlatego widać, jak wiele rządów w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i innych krajach, które stawiają czoła tym problemom i mówią islamistom dżihadu: to wszystko, co możecie zrobić. Nie pozwolimy im zniszczyć naszego społeczeństwa od wewnątrz. Nie chodzi tylko o Izrael i Żydów. Ten problem dotyczy przyszłości Europy.

Czyli obywatele Izraela i szerzej wyznawcy judaizmu mogą czuć się w Polsce bezpieczni?

To trudne pytanie. Swoją drogą, przez ostatnią dekadę w Polsce stało się też coś pozytywnego. Liczba osób identyfikujących się jako Żydzi w Polsce wzrosła w ciągu ostatniej dekady, niemal się podwoiła. Nie dzieje się tak dlatego, że Żydzi przybyli tutaj z innych krajów, ale prawdopodobnie dlatego, że ci ludzie czują się być może bardziej komfortowo i bezpiecznie przyznając, że mają żydowskich rodziców lub przodków. To jest coś pozytywnego. Ale musimy także porozmawiać o negatywnych rzeczach.

Wielu Żydów mówi nam, że czują się niepewnie i zagrożeni tym, co działo się tutaj w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Niestety, widzieliśmy to także na kilku uczelniach w Polsce, w tym na kilku najlepszych w kraju. Najgłośniejszy przypadek miał miejsce na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Kilkudziesięciu studentów, którzy przyjechali tam z krajów Bliskiego Wschodu i innych państw, grozili oni izraelskim studentom, którzy się tam uczą i szerzyli antysemicką i prodżihadystyczną propagandę.

Rozmawiałem osobiście z dziekanem tej uczelni, który obiecał się tym zająć. W chwili obecnej nie wiem, czy rzeczywiście tak się stało, a szkoda. Takie zdarzenia należy zatrzymać na samym początku, gdy są niewielkie. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym tego nie zrobiono, więc sprawa rozrosła się i nieproporcjonalnie eksplodowała.

To kolejny raz pokazuje, że z takimi problemami trzeba uporać się już na początku. Nie próbujcie ich ignorować w nadziei, że znikną. Nie znikają. Staną się z czasem poważniej. Rozumiem, że to wyzwanie, ale trzeba mu sprostać.

Jakie oczekiwania mają władze Izraela względem nowego rządu w Polsce?

Nie jest tajemnicą, że od początku 2018 roku w stosunkach polsko-izraelskich pojawiły się pewne trudności. Kiedy półtora roku temu przyjechałem do Polski jako ambasador, postawiłem sobie za cel przywrócenie relacji Warszawy z Jerozolimą i między narodami polskim oraz żydowskim przynajmniej do miejsca, w którym byliśmy ponad pięć lat temu. Czyli do relacji dobrych, stabilnych i przyjaznych, które zbudowane są na bazie 1000 lat wspólnego funkcjonowania.

Nie można sobie wyobrazić współczesnego narodu żydowskiego, ani państwa Izrael, bez naszej polskiej historii, i zakładam, że trudno sobie wyobrazić Polskę bez wkładu polskich Żydów na przestrzeni wieków.

Musimy na tym bazować i wiele osób to dzisiaj rozumie. Możemy mieć pewne różnice, ale nie powinniśmy ich wyolbrzymiać. Musimy być także odpowiedzialni. Właśnie to próbowaliśmy zrobić w naszej ambasadzie i w Izraelu. Tutaj również mamy wielu partnerów i mam też nadzieję, że nowy rząd zacieśni nasze stosunki. Również w niektórych kwestiach praktycznych.

Nadal nie mamy polskiego ambasadora w Izraelu, nad czym bardzo ubolewam. Jak mówiłem, jestem tu już ponad półtora roku, niedługo minie dwa lata. Nadal nie mamy nawet nominacji ambasadora Polski w Izraelu. To nie pomaga w promowaniu wzajemnych relacji. To też muszę powiedzieć: nie sprzyja to również promowaniu polskich interesów.

Czyli w pana ocenie jedną z pierwszych decyzji, jakie powinien podjąć nowy rząd to wyznaczenie nowego ambasadora w Izraelu?

To powinien być jeden z pierwszych kroków. Nie powiedziałbym, że ważny, ale bardzo oczywisty.Dzisiaj każdy to rozumie. Oczekujemy nominacji polskiego ambasadora. W przeszłości była również obsadzona funkcja przedstawiciela polskiego rządu, który odpowiadał za walkę z antysemityzmem. Jest również wakat na tym stanowisku przez ostatnie dwa lata. To też nie ma większego sensu.

Oczywiście, na poziomie politycznym chcemy omówić kilka kwestii. Ale jest wiele więcej ważnych rzeczy, które łączą Polskę i Izrael. Jesteśmy w dużej mierze częścią tego samego obozu międzynarodowego. Stany Zjednoczone są niezwykle ważne zarówno dla bezpieczeństwa Polski, jak i Izraela.

Mamy silne i solidne relacje z Unią Europejską w różnych kwestiach: politycznych, wojskowych, gospodarczych, kulturowych i tak dalej. To wszystko powinno nas do siebie zbliżyć. Zwłaszcza w czasach, które są bardzo wymagające. Nie wspominaliśmy jeszcze o Ukrainie. Przyjechałem do Polski zaledwie kilka dni po rozpoczęciu wojny na Ukrainie.

Wojny, w której niezwykle wspieraliśmy Ukrainę od pierwszego dnia inwazji. Właśnie takich stosunków oczekujemy i takiego wsparcia od naszych przyjaciół. Mam nadzieję, że wraz z nowym rządem będziemy widzieć to w jeszcze większym stopniu.

