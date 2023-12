Ambasador Palestyny w Polsce: Izrael to okupant, a ja nie jestem rzecznikiem Hamasu

Wojna Izraela z Hamasem w ciągu prawie trzech miesięcy spowodowała śmierć ponad 20 tys. osób - w tym ok. 1,3 tys. po stronie izraelskiej, a reszta po stronie palestyńskiej. Jeszcze 18 grudnia w Warszawie odbyły się tajne rozmowy szefa CIA Williama Burnsa, szefa Mossadu Davida Barnea i premiera Kataru ws. zawieszenia broni w Strefie Gazy i uwolnieniu części izraelskich zakładników.

Jednak kilka dni później zarówno Hamas, jak i izraelska armia, oświadczyli, że obecnie nie ma szans nawet na chwilowy rozejm i wymianę jeńców. Po tym, jak w podcaście „Współrzędne Świata” na początku grudnia gościł ambasador Izraela, w naszym studiu pojawił się ambasador Państwa Palestyny dr Mahmoud Khalifa.

Wojna Izraela z Hamasem. „To jest okupacja”

- Nie jesteśmy w październiku, ale w grudniu. Do dnia dzisiejszego władze i wojsko Izraela korzystają ze zgody USA z prawa do samoobrony. A Izrael zrozumiał je jako zgodę na zabicie do tego momentu prawie 20 tys. Palestyńczyków, raniąc ponad 50 tys., bombardując szpitale – mówił dyplomata.

Mahmoud Khalifa przypomniał kontrowersyjne wypowiedzi części izraelskich polityków, w tym ministra spraw wewnętrznych Itamara Ben-Gewira. - On cały czas mówi, że życie Izraelczyka jest ważniejsze niż Palestyńczyka – komentował ambasador.

Gość podcastu „Współrzędne Świata” uciekał od jednoznacznego potępienia ataku terrorystycznego Hamasu z 7 października na południe Izraela. - Jestem tutaj przedstawicielem narodu palestyńskiego. Nie jestem rzecznikiem jednych czy drugich. To jest okupacja Izraela, która zrezygnowała z ruchu pokojowego i zabiła generała Rabina (Icchaka, prezydenta Izraela zamordowanego w 1995 r. przez izraelskiego radykała – red.). To nie jest historia, to początek realizacji traktatu pokojowego. Ja nie mówię, że generał Rabin mógł być lepszy, ale był odważny, aby podpisać traktat pokojowy z Arafatem (Jaserem, byłym liderem Autonomii Palestyńskiej – red.). Od tamtego czasu duch pokojowy zaczął się oddalać – wyjaśnia Khalifa.

Dodaje: - Nie doszłoby do 7 października, gdyby obecna koalicja, która rządzi w Tel Awiwie, przestrzegała porozumień podpisanych pomiędzy Izraelem a Palestyną i reagowała na rezolucje międzynarodowe, uświadamiające Izraelczykom, że czas najwyższy, abyśmy realizowali, co zostało podpisane.

Polacy wciąż uwięzieni w Strefie Gazy

Ambasador mówi również o dramatycznej sytuacji cywilów w Strefie Gazy, gdzie Izrael wciąż prowadzi operację lądową. Przypomina, że nikt bez zgody Izraela nie może opuścić enklawy – nawet przez przejście graniczne z Egiptem.

W ocenie Khalifa na terenie Strefy Gazy wciąż przebywa pomiędzy 15 a 18 osób z polskimi paszportami. Wszyscy posiadają również obywatelstwo innych krajów. - Nie ma zgody na wyjazd całych rodzin – dodaje ambasador Palestyny.

Przypomina, że poprzedni i obecny polski rząd popiera rozwiązanie dwu państwowe w konflikcie izraelsko-palestyńskim. - Jako dziekan korpusu dyplomatycznego krajów arabskich poprosiłem już o spotkanie z marszałkami Sejmu i Senatu. Po Nowym Roku wrócimy do tego tematu. Dążymy do organizacji takiego spotkania – podsumował Mahmoud Khalifa.

Źródło: Radio ZET