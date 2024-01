Ambasador Ukrainy: granica z Polską to dla nas granica życia

Wojna w Ukrainie po prawie dwóch latach od pełnoskalowej rosyjskiej inwazji nie zmierza w kierunku końca krwawego konfliktu. Wasyl Zwarycz zapewnia: - Nie będzie żadnych negocjacji z Kremlem.

- Jeżeli teraz przystąpimy do rozmów z Rosją, to damy jeszcze więcej korzyści Putinowi, aby dalej prowadził tę wojnę. Uważamy, że rozmowy są możliwe tylko po całkowitym wycofaniu się Rosji z terenów okupowanych, łącznie z Krymem i Donbasem – mówi w podcaście „Współrzędne Świata” ambasador Ukrainy w Polsce.

Relacje polsko-ukraińskie. „Wizyta Tuska była resetem”

Dyplomata potwierdził, że styczniowa wizyta premiera Donalda Tuska w Kijowie „była prawdziwym resetem i nowym otwarciem współpracy międzyrządowej”. - Jest całkowite zrozumienie po obu stronach, jak tę współpracę powinniśmy dalej rozwijać. Są duże perspektywy, aby zacieśnić relacje strategiczne w obszarze obronnym, jak wspólna produkcja amunicji, broni, remonty itp. - mówi Wasyl Zwarycz.

Dodaje: - W drugiej połowie marca chcemy zorganizować w Polsce wspólne posiedzenie rządów Polski i Ukrainy. Takie spotkanie napawa nas optymizmem, bo przy takich dużych wizytach możemy zrobić wiele dobrego.

Ambasador podkreślił, że strona ukraińska żywi duże nadzieje związane z zaangażowaniem polskich firm w odbudowie kraju oraz wspólnych projektach inwestycyjnych. - Z naszej strony padła propozycja, aby Polska brała udział w przedłużeniu autostrady A4 do Lwowa i dalej do Kijowa, na przykład na zasadzie koncesji – komentuje Wasyl Zwarycz.

Odnosząc się do zawieszonego protestu polskich rolników i przewoźników przy granicy z Ukrainą, ambasador mówi, że „są olbrzymie możliwości, aby wypracować takie mechanizmy współpracy, które będą korzystne dla obu stron”. - Jesteśmy w sytuacji, kiedy praktycznie jesteśmy odcięci od drogi morskiej i na własne ryzyko otworzyliśmy korytarz przez Morze Czarne. Funkcjonuje on w miarę sprawnie, ale zawsze tam jest duże zagrożenie rosyjskie. Dla nas granica polsko-ukraińska to granicą życia. Od eksportu naszej produkcji zależy wykonanie budżetu, który w dużej mierze idzie na cele wojenne – wyjaśnia.

„Polska nie mówi o zmęczeniu wojną”

Gość podcastu „Współrzędne Świata” wyraził nadzieje, że Polska będzie kontynuować pomoc wojskową dla Ukrainy. - Sprzęt wojskowy możemy kupować oraz organizować wspólną produkcję broni. To, że Ukraina potrzebuje jak najwięcej broni i amunicji, to sprawa oczywista. Chodzi nam głównie o artylerię, amunicję do artylerii, rakiety dalekiego zasięgu, wzmacnianie systemu antyrakietowego. Sytuacja na froncie jest trudna, ale nie beznadziejna – tłumaczy Zwarycz.

Dyplomata mówi, że Ukraina „czekamy z niecierpliwością na F-16”. - Rozmawialiśmy także o MiG-ach, które są w Polsce. Pracujemy, rozmawiamy i wierzymy, że uda nam się otrzymać od Polski to, czego potrzebujemy – komentuje.

Zwarycz podkreśla, że „Polska nie mówi o zmęczeniu wojną”. - Zawsze przypominam sobie słowa ministra (spraw zagranicznych Radosława - red.) Sikorskiego, który powiedział, że „tylko ukraiński żołnierz ma prawo być zmęczonym, a nie poszczególne kraje” – komentuje.

Ambasador poinformował, że w okolicy 24 lutego Ukraina planuje sporo wydarzeń w Polsce i w innych krajach, aby przypomnieć światu o wysiłku wojennym. - Bardzo zależy nam, aby przeprowadzić pierwszy i inauguracyjny szczyt formuły pokoju. Już teraz mamy 80 krajów wspierających formułę Wołodymyra Zełenskiego. To, czy to spotkanie będzie w Polsce, jest tematem rozmów. Ze względów bezpieczeństwa nie mówimy o miejscu i terminu spotkania – komentuje.

- Najważniejszym zadaniem dla nas na ten rok jest rozpoczęcie negocjacji o przyjęcie Ukrainy do UE i formalne zaproszenie do członkostwa NATO podczas szczytu w Waszyngtonie – podsumowuje.

