Amerykańska broń atomowa w Polsce? „Dylemat polityczno-wojskowy”

Władimir Putin wraz z kremlowską wierchuszką nie ustaje w stosowaniu nuklearnego szantażu. Rosyjska propaganda regularnie straszy Zachód użyciem broni jądrowej, a dowódcy wojskowi utrzymują swój arsenał atomowy w podwyższonej gotowości. Dr Jacek Raubo uspokaja: użycie broni nuklearnej poprzedza cały łańcuch decyzyjny, nawet w Rosji.

- Przedstawianie Władimira Putina jako człowieka siedzącego na walizce i wybierającym cele na tym swoim staromodnym komputerze w postaci Londynu, Warszawy czy Waszyngtonu i odpalając te rakiety, gdzieś tam głęboko pod ziemią ze schronu, to jest obraz, który Rosjanie chcą nam wdrożyć – tłumaczy wykładowca akademicki i ekspert serwisu Defence24.pl.

Trzy cele nuklearnego szantażu Putina

Dodaje, że „musimy żyć z bronią jądrową i ją akceptować jako środek przede wszystkim odstraszania, ale też nie popadać skrajności”.

- Po zakończeniu zimnej wojny wszystko - od mass mediów po debatę akademicką - wiązało się z rozbrojeniem jądrowym, ograniczeniami zbrojeń i zmniejszaniem ryzyka. Dzisiaj po prostu wróciliśmy do punktu wyjścia – komentuje dr Raubo.

Ekspert przekonuje, że samo posiadanie broni atomowej to za mało. Obecnie o wiele ważniejsze jest posiadanie nowoczesnej technologii jej przenoszenia.

- To mogą być np. platformy kołowe, bazowanie pocisków rakietowych w silosach, czy też bombowce strategiczne. Przecież pierwszy ładunek atomowy został zrzucony właśnie z z powietrza i to była wielka przewaga amerykańska, że tę technologię posiadali. Mamy jeszcze domenę morską, gdzie mamy przede wszystkim okręty podwodne z ładunkami jądrowymi.

Dlaczego Kreml stosuje szantaż atomowy? Zdaniem dr Raubo z trzech powodów. - Pierwszy skierowany jest do odbiorcy wewnętrznego. Chodzi o wysłanie sygnału, że niezależnie od tego, czy mamy problem z mobilizacją, czy nasi żołnierze chodzą w dziurawych butach, to i tak zawsze jesteśmy na tym samym poziomie, co Stany Zjednoczone – wyjaśnia.

Drugi to odbiorca zewnętrzny. - W tym wymiarze chodzi o zastraszenie. Każdy ma się obawiać Rosji. Ponadto arsenał atomowy to jedyny komponent wojskowy Kremla, który nie został sprawdzony w boju. Rosjanie tym grają i straszą – dodaje.

Trzeci cel to element zastraszenia w wymiarze agresji na Ukrainę. - Nie ma co ukrywać, że Rosjanie starają się grać kartą atomową, aby część państw i decydentów, również pod presją swoich społeczeństw, ograniczyła pomoc wojskową dla Ukrainy – ocenia.

- Kto się afiszuje dzisiaj na świecie, że posiada broń jądrową i może jej użyć? Rosja oraz Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Ja to nazywam „północnokoreinizacją” rosyjskiej polityki użycia broni jądrowej Krzyczy ten, który jest niepewny i nie czuje się komfortowo.

Zagrożenie atomowe ze strony Rosji. Jak zareaguje NATO?

Wybuch atomowy na terenie Ukrainy albo Rosji jest możliwy? Zdaniem eksperta nie można tego w 100 procentach wykluczyć, choć nic nie wskazuje obecnie bezpośrednio na takie ryzyko.

- Niewątpliwie byłoby to zagrożenie, które trzeba brać pod uwagę, jeśli chodzi o konstruowanie obrony cywilnej, czy posiadanie rezerw materiałowych. Moim zdaniem to temat rzeka, który niestety trochę drażni w Polsce, bo był przez lata pomijany – mówi gość podcastu „Współrzędne Świata”.

Jak zareaguje NATO w przypadku użycia broni jądrowej w Ukrainie? - Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. NATO i państwa posiadające broń jądrową mówiły, że to będzie przekroczenie pewnej granicy. Rosjanie muszą zdawać sobie sprawę, że na pewno będzie odpowiedź, najprawdopodobniej konwencjonalna. W tym gigantyczna pomoc i otwarcie drzwi Ukrainie do wszelkiego uzbrojenia, ale raczej też konwencjonalnego – tłumaczy dr Raubo.

Polska w programie NATO Nuclear Sharing?

Państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego mogą zostać objęte programem NATO Nuclear Sharing, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo np. przed groźbami Kremla. W ramach inicjatywy ok. 100 głowic rozlokowanych jest w Turcji, Belgii, Holandii, Włoch i Niemiec.

- To są amerykańskie bazy, z amerykańskimi załogami i amerykańskimi głowicami. Na wypadek wojny jest możliwość ich przekazania, bo wtedy przestają działać traktaty. Jest zupełnie inna sytuacja. Sharing oznacza współpracę. Te państwa nie stają się automatycznie posiadaczami broni jądrowej. Bo ja mam wrażenie, że trochę mylimy fakty, że nagle uczestniczenie w programie NATO Nuclear Sharing jest jakby jednoznaczne, z tym że nagle jesteśmy mocarstwem jądrowym.

Czy Polska zostanie objęta nuklearnym programem NATO? - Pamiętajmy, że w amerykańskich ćwiczeniach eskorty atomowej uczestniczyły również polskie samoloty. Pytanie, czy wejdziemy w zmiany dotyczące składowania i przenoszenia takiej broni. To jest dylemat polityczno-wojskowy, przede wszystkim amerykański – podsumowuje dr Raubo.