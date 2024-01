Lider czołowej partii opozycyjnej Toburo Demokratyczna Partia Korei Południowej Lee Jae-myung został zaatakowany podczas podróży do Busan, podała agencja Yonhap. Z jej informacji wynika, że nieznana osoba zraniła polityka nożem w szyję podczas konferencji prasowej.

Uwaga, drastyczne nagranie.

- (Lee – przyp. red.) szedł do swojego samochodu, rozmawiając z reporterami, kiedy napastnik poprosił o autograf, po czym uderzył go w szyję czymś, co wyglądało na nóż – powiedział lokalnemu kanałowi informacyjnemu YTN świadek zdarzenia.

Lider opozycji w Korei Płd. Lee Jae-myung dźgnięty nożem w szyję

59-latek upadł na ziemię, a otaczający go ludzie natychmiast rzucili się mu na pomoc. Jeden z mężczyzn przyciskał chusteczkę do szyi Lee. Później ratownicy przenieśli 59-latka do karetki. Agencja informacyjna Yonhap podała, że gdy rannego polityka zabrano do szpitala, krwawił, ale był przytomny.

Na nagraniu telewizyjnym widać, jak funkcjonariusze policji powalają na ziemię napastnika w czapce z imieniem Lee. Zaatakowany polityk trafił do szpitala 20 minut po incydencie, napastnik został zatrzymany, poinformowała Yonhap.

Prezydent Korei Południowej Yoon Suk Yeol wyraził "głębokie zaniepokojenie", gdy dowiedział się o napaści na Lee Jae-myunga. - Yoon podkreślił, że nasze społeczeństwo w żadnym wypadku nie powinno tolerować tego rodzaju aktów przemocy - powiedziała rzeczniczka prezydenta Korei Południowej Kim Soo-kyung.

Źródło: Radio ZET/PAP/AFP