B. prezydent Ukrainy chciał ostrzec Kaczyńskiego. Ze strony PiS nie było zainteresowania

Petro Poroszenko, były prezydent Ukrainy w latach 2014-19, przez ostatnie kilka miesięcy intensywnie zabiegał o spotkanie z przedstawicielami polskiego rządu oraz kierownictwa PiS. Jak ustaliła Wirtualna Polska, zależało mu zwłaszcza na rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim.

Poroszenko chciał się spotkać z Kaczyńskim. PiS nie było zainteresowane

Ukraiński polityk miał nie spotkać się co prawda z kategoryczną odmową, ale po prostu z brakiem zainteresowania drugiej strony. - Nie było jednak reakcji ze strony Nowogrodzkiej, była cisza - mówił informator portalu. WP podała, że były przywódca Ukrainy chciał porozmawiać z politykami obozu władzy o sytuacji wewnętrzne w swojej ojczyźnie. Miał zamiar poruszyć także temat wwozu ukraińskiego zboża na teren Polski oraz embarga, jakie wprowadził polski rząd.

"Poroszenko, jak słyszymy nieoficjalnie [...], chciał ostrzec PiS, że zrobi się z tego poważny problem, który może doprowadzić do ostrego sporu między naszymi krajami" - czytamy w artykule na portalu. Z kolei rzecznik partii rządzącej Rafał Bochenek nie odpowiedział na prośbę o kontakt w tej sprawie.

Wirtualna Polska przypomniała, że w czasach prezydentury Poroszenki relacje Warszawa-Kijów były dość napięte. Kością niezgody miała być działalność Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA), która w Ukrainie uchodzi za jednostkę bohaterów walk o niepodległość. Jej członkowie są jednak odpowiedzialni za zbrodnie wojenne i zbrodnie ludobójstwa, w tym zabicie ok. 60 tys. Polaków na Wołyniu.

Petro Poroszenko - biznesmen, miliarder, były prezydent

58-letni Poroszenko to przedsiębiorca i twórca imperium cukierniczego Roshen (dzięki czemu zyskał m.in. pseudonim "król czekolady"). To również jeden z najbogatszych Ukraińców - przed kilkoma laty "Forbes" wycenił jego majątek na prawie 1,5 mld dolarów. W latach 90. zaangażował się w politykę. Od 1998 roku był posłem do Rady Najwyższej, później współtworzył centroprawicową partię "Europejska Solidarność".

W 2004 roku był jednym z przywódców oraz głównych sponsorów "pomarańczowej rewolucji" w Kijowie. W latach 2009-10 był szefem ukraińskiego MSZ. W latach 2014-19 sprawował urząd prezydenta Ukrainy - wybory wygrał już w I turze z wynikiem prawie 55 proc.

W 2019 roku zdecydowanie przegrał jednak w II turze z Wołodymyrem Zełenskim (w stosunku 75 do 25 proc.). Jest jednak wielce prawdopodobne, że w kolejnych wyborach, które - jeśli w Ukrainie nie będzie już obowiązywał stan wojenny - planowo mają się odbyć wiosną 2024 roku, wyżej wymienieni politycy ponownie staną do rywalizacji o fotel prezydencki.