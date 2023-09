BBC ujawnia ruchy Rosjan. "Robią to potajemnie". Chodzi o Polaków

Do takich sytuacji dochodzi od początku wojny w Ukrainie. Media podały informację o piętnastu pomnikach: 11 usuniętych pomnikach ofiar represji i pięciu, które upamiętniały żołnierzy innych państw. "W absolutnej większości pomniki usuwane są potajemnie. Nie wiadomo, kto to robi i na czyje polecenie. Władze miejscowe najczęściej w ogóle nie reagują na doniesienia na ten temat i z reguły nie przyznają się do udziału" - zauważa BBC.

BBC: Rosjanie usuwają polskie pomniki. "Władze się nie przyznają"

Wśród 11 usuniętych pomników opisanych w materiale niemal wszystkie związane były z Polakami. Najnowszym takim przypadkiem było usunięcie z centrum Jakucka głazów, na których umieszczone były tablice z nazwiskami polskich zesłańców - badaczy Syberii. Pomnik upamiętniał Wacława Sieroszewskiego, Jana Czerskiego, Edwarda Piekarskiego i Aleksandra Czekanowskiego.

W obwodzie tomskim, jak przypomina BBC, 11 listopada 2022 r. - w polskie Święto Niepodległości - uszkodzono jednocześnie trzy znaki pamięci związane z Polakami. Nieznani sprawcy zerwali tablicę i krzyż z pomnika w Tomsku, upamiętniającego Polaków, którzy padli ofiarą represji stalinowskich w latach 1930-56. Tego samego dnia usunięta została tablica z budynku dawnego polskiego Domu Dziecka (trafiały do niego w latach 1942-44 dzieci Polaków deportowanych na Syberię-red.). Zaś we wsi Białystok (ros. Biełostok), założonej w XIX w. przez polskich osadników usunięto krzyż i tablice upamiętniające mieszkańców wsi aresztowanych i rozstrzelanych podczas tzw. operacji polskiej NKWD.

Krzyż i tablicę zniszczono także we wsi Połozowo (obwód tomski), również założonej przez osadników polskich. Tamtejszy pomnik upamiętniał 33 mieszkańców aresztowanych i zgładzonych podczas "operacji polskiej". BBC wymienia także zniszczenie w kwietniu pomnika w Kraju Permskim, na miejscu dawnej osady zesłańców Galaszor. Pomnik był ufundowany w 2016 roku przez organizację litewską, upamiętniał pochowanych na miejscowym cmentarzu Litwinów i Polaków. Jak zaznacza BBC, pomnik stał na uboczu i nie wiadomo nawet, kiedy dokładnie został zniszczony.

W czerwcu z grobów polskich zesłańców w miejscowościach Kostousowo i Oziernoje w obwodzie swierdłowskim na Uralu usunięto tabliczki i krzyże. Zaś w miejscowości Miszycha w Republice Buriacji zniszczono krzyż i zerwano tablicę z pomnika upamiętniającego Polaków-uczestników powstania zabajkalskiego z 1866 roku.

W lipcu pod Petersburgiem z cmentarza ofiar represji stalinowskich zwanego Lewaszowskim Pustkowiem zniknął krzyż upamiętniający pomordowanych tam Polaków. Wcześniej, w lutym, na tym samym cmentarzu, nieznani sprawcy zerwali część tablicy na krzyżu upamiętniającym represjonowanych Ukraińców.

"Obiekty przeszkadzają w zagospodarowaniu terenu"

Administracja cmentarza pod Petersburgiem oficjalnie nic nie wiedziała o incydencie. "Są jednak przypadki, gdy władze oficjalnie ogłaszają, że trzeba usuwać pomniki cudzoziemców" - dodaje BBC. Jak przypomina, w Piwowarisze pod Irkuckiem w maju usunięty został polski pomnik i krzyż litewski, a władze oznajmiły, że obiekty przeszkadzają w zagospodarowaniu terenu.

Aktywistka Aleksandra Poliwanowa, która zajmuje się badaniem pamięci historycznej, podkreśliła w rozmowie z BBC, że pomniki ofiar represji przypominają o zbrodniach państwa wobec obywateli - własnych i cudzych. Upamiętniani ludzie stali się ofiarami na skutek "imperialnej polityki Rosji i ZSRS, w wyniku której Polacy, Łotysze i Litwini trafili do Tomska, Irkucka, Kraju Permskiego czy Jakucji" - mówi badaczka.

- Można powiedzieć, że pamięć o terrorze sowieckim nie zadziałała przed 24 lutego (tj. przed inwazją rosyjską na Ukrainę-red.) na rzecz teraźniejszości i przyszłości, jako że my - jako społeczeństwo - dopuściliśmy do tej wojny - podsumowuje Poliwanowa.

