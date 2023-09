Biały Dom reaguje w sprawie słów Morawieckiego. "Zaniepokojenie"

Biały Dom zajął stanowisko w sprawie ostatnich wypowiedzi polskich władz ws. pomocy Ukrainie. - Wierzę, że Polska będzie nadal wspierać Ukrainę - powiedział w czwartek doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Dodał, że USA będą konsultować się z Polską, by upewnić się co do stanowiska Warszawy w tej kwestii.