Biden napisał list do Tuska. "Nie mogę się doczekać". Podziękował za jedną kwestię

Prezydent USA Joe Biden w liście gratulacyjnym do premiera Donalda Tuska napisał: "Z przyjemnością oczekuję współpracy z panem, by pokazać, że demokracje mogą sprostać wyzwaniom, które mają największe znaczenie w życiu naszych narodów [...]. Zapewniam Pana, że Stany Zjednoczone będą nadal stać ramię w ramię z Polską i walczyć z wdzieraniem się autorytaryzmu do Europy".