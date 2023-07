Biden nie gryzł się w język. "Bóg wie, co się z nim stanie"

Na wspólnej konferencji prasowej z fińskim prezydentem Sauli Niinisto w Helsinkach Joe Biden podkreślił: - Po pierwsze, nie sądzę, żeby oni byli w stanie podtrzymywać tę wojnę w nieskończoność, jeśli chodzi o ich zasoby i zdolności. Po drugie, myślę, że ostatecznie pojawią się okoliczności, gdzie prezydent Putin zdecyduje, że nie jest w interesie Rosji, ekonomicznym, politycznym czy w innym, kontynuowanie tej wojny.

Dodał, że spodziewa się, że Ukraina dokona postępów na polu bitwy, co doprowadzi do dyplomatycznego rozwiązania wojny. Biden powiedział też, że nie spodziewa się, by Putin użył broni jądrowej. Poinformował też, że poważnie podchodzi do wymiany więźniów z Rosją i prace nad uwolnieniem dziennikarza Evana Gershkovicha i innych więzionych Amerykanów są w toku.

Prezydent USA: Putin nie zdecyduje się na kontynuowanie wojny

Joe Biden odniósł się również do spekulacji na temat lidera Grupy Wagnera, który od czerwcowego puczu przeciwko rosyjskiemu dowództwu nie pokazał się publicznie. - Bóg wie, co się stanie z Prigożynem, nie wiemy nawet, gdzie jest - wyjaśnił gospodarz Białego Domu.

Prezydent USA zapewnił, że Ukraina pewnego dnia dołączy do NATO. - Nie chodzi o to, czy powinni, czy nie powinni się przyłączyć (do Sojuszu - red.). Chodzi o, to kiedy mogą się przyłączyć i wstąpić do NATO - powiedział Biden dzień po zakończeniu szczytu organizacji w Wilnie. Podczas spotkania liderów państw NATO nie ustalono ram czasowych dla członkostwa Ukrainy w Sojuszu. Choć zapewniono, że pewnego dnia kraj na pewno wstąpi do organizacji.

RadioZET.pl/PAP/AFP