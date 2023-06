Bunt Prigożyna inspirowany z Moskwy? "Surowikin wiedział"

Bunt Prigożyna jednak inspirowany z Rosji - wynika z najnowszych ustaleń amerykańskiego wywiadu, na który powołuje się CNN i "The New York Times". Największy "zamach" na niezachwianą od 23 lat władzę Putina miał odbyć się za zgodą, a przynajmniej wiedzą, rosyjskich dowódców. Z tym, że - przynajmniej według samego Prigożyna - to nie był "zamach" na przywództwo Putina.