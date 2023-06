Bunt Prigożyna obnażony. Amerykański wywiad: niejasne pozostaje jedno

Zbrojny marsz Grupy Wagnera na Moskwę zatrzymany. Oficjalny bunt Prigożyna trwał od piątku. Po tym, jak szef Wagnerowców stwierdził, że wojska rosyjskie zaatakowały tyły jego grupy, rozpoczął ofensywę na Kreml. Zatrzymał ją w wieczorem w sobotę 24 czerwca, w rosyjskim mieście Rostów nad Donem, 200 kilometrów od Moskwy. Negocjacje w sprawie odwrotu miał prowadzić prezydent Białorusi - Łukaszenka. W nocy z soboty na niedzielę odbyła się narada polityków polskiego rządu, tymczasem amerykańskie media, powołując się na dane wywiadu, tłumaczą, co tak naprawdę wydarzyło się w Rosji.

Washington Post o buncie Prigożyna: niejasne pozostaje jedno

Źródła "WP" twierdzą, że amerykański wywiad miał wiedzieć o zbrojnej rebelii Prigożyna już w połowie czerwca. Zdaniem anonimowych źródeł - wysokich urzędników administracji USA - wiedział o nich także Putin. Nie jest jasne, od kiedy, ale gazeta podaje, że "zdecydowanie ponad dobę przed faktem". "CNN" w tym kontekście zwraca uwagę, że brak jasnej reakcji zachodu miałby wynikać z obawy przed oskarżeniem ze strony Rosji o "eskalację".

Tłem zbrojnej ofensywy najemników pozostaje konflikt na linii Prigożyn - Szojgu (min. obrony Rosji). "Przez cały czas walk o Bachmut Prigożyn gniewnie narzekał, że rosyjskie ministerstwo obrony nie dostarcza mu sprzętu i amunicji, Groził, że w ogóle wycofa swoje siły" - pisze dziennik, zauważając, że wyżsi rangą rosyjscy przywódcy prywatnie martwili się tyradami właściciela Grupy Wagnera, które uważali zarówno za wiarygodne, jak i podważające ich autorytet.

Niejasne pozostaje jednak, dlaczego Putin nie podjął działań zapobiegawczych. W administracji USA panuje opinia – twierdzi dziennik - że bezczynność Putina wskazuje na brak koordynacji w rosyjskim rządzie i prawdopodobnie wewnętrzną rywalizację frakcji. Natomiast słaby opór stawiany przez armię Prigożynowi w jego marszu na Moskwę może, w opinii zachodnich źródeł wywiadowczych, wskazywać, że cieszy się on pewnym poparciem wśród regularnych sił zbrojnych i rosyjskich służb bezpieczeństwa.

Choć ostatecznie rebelia nie doprowadziła do przelewu krwi - co, jako humanitarny powód przerwania ofensywy podnosił sam Prigożyn - to bunt sam w sobie był "najpoważniejszym od lat wyzwaniem dla Kremla" - zauważa "WP". - Dotarcie uzbrojonej grupy na odległość 200 kilometrów od Moskwy to poważna sprawa - powiedział amerykańskiemu dziennikowi jeden z analityków. Jego zdaniem Putin z pewnością będzie teraz postrzegany jako osłabiony, zaś członkowie rosyjskiej elity będą kwestionować jego przywództwo, stawiając pytania, dlaczego nie powstrzymał tego wcześniej - co na razie pozostaje pytaniem otwartym.

Prigożyn ma obecnie przebywać na Białorusi, której prezydent Łukaszenka miał brać bezpośredni udział w deeskalacji napięcia na linii Grupa Wagnera - Kreml. Stanowisko Ukrainy wobec rosyjskiego zamieszania pozostaje lakoniczne. Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba w rozmowie z Radiem Swoboda powiedział, że nie będzie szerzej komentował potencjalnych konsekwencji wolty. "Powtórzę jedno, każdy problem na tyłach naszego wroga działa na rzecz naszego zwycięstwa" - ocenił.

RadioZET.pl/Washington Post