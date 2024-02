Były prezydent Mongolii zwrócił się do Putina. Internauci zachwyceni, "tweet roku"

Były prezydent Mongolii Cachiagijn Elbegdordż odniósł się do słów Władimira Putina z rozmowy Tuckerem Carlsonem, np. że Ukraina to sztuczne państwo oraz że jej ziemie tak naprawdę są rosyjskie. Elbegdordż opublikował na Twitterze/X mapę, na której Rosja należy do rozległego imperium mongolskiego. "Nie martwcie się, jesteśmy narodem usposobionym pokojowo" - dodał.

Były prezydent Mongolii zwrócił się do Putina. Pokazał mapę

"Po wywiadzie Putina znalazłem mapę historyczną Mongolii" - napisał były prezydent Mongolii, dołączając je do wpisu. Jedna z nich przedstawia rozległe imperium mongolskiego obejmujący większość współczesnej Rosji, państw Europy Wschodniej, Chiny i Azję Centralną. W zachodniej części widać małe terytorium oznaczone jako "Rosja w 1471 roku".

Wpis spotkał się z uznaniem internautów. "I dlatego ludzie powinni uczyć się historii. Ten tweet to ogień", "Uczyńmy Mongolię znowu wielką!", "Tweet roku - a to dopiero luty", "Tak się wygrywa bitwę propagandową" - to tylko niektóre z tysięcy komentarzy, które znalazły się pod wpisem.

Elbegdordż, który był prezydentem Mongolii w latach 2009-2017, we wrześniu 2022 roku zaapelował do Władimira Putina o przerwanie inwazji na Ukrainę, nazywając ją "bezsensownym zabijaniem i niszczeniem". Mongolia zachowuje jednak neutralność wobec tej wojny. Państwo leżące między Rosją a Chinami od upadku ZSRR raczej starało się podtrzymywać przyjazne relacje z władzami na Kremlu.

Źródło: Radio ZET/Twitter