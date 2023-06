Chaos w Grupie Wagnera. Satelitarne zdjęcia baz na Białorusi, dziwne sygnały z Rosji

Losy Grupy Wagnera pozostają zagadką: od czasu kiedy bunt Prigożyna przeistoczył się w rzekomą relokację Grupy Wagnera na Białoruś, polska klasa polityczna obawia się najgorszego, czyli nasilenia działań hybrydowych na już i tak forsowanej granicy albo wprost siłowej konfrontacji z najemnikami Putina. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że poruszy ten temat podczas szczytu NATO w Wilnie (11-12 lipca), rozmawiał już też z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jarosław Kaczyński, od niedawna wicepremier, reagując na Wagnerowców u bram, zapowiedział wzmocnienie granicy z Białorusią.

Tymczasem amerykańskie media przyznają, że, choć zdjęcia satelitarne z 30 czerwca sugerują ruchy w nieczynnej bazie wojskowej w centrum Białorusi, nic nie wskazuje, by stacjonowali tam najemnicy z Wagnera. Grupa wciąż rekrutuje w rosyjskich miastach.

Grupa Wagnera rekrutuje w Rosji. Zdjęcia satelitarne baz wojskowych w Białorusi

"Prywatna firma wojskowa Wagner nadal rekrutuje nowych członków w rosyjskich miastach" - podało w czwartek BBC. Brytyjska redakcja skontaktowała się z kilkoma centrami rekrutacyjnymi wewnątrz Rosji, gdzie potwierdziła, że prywatna armia Prigożyna działa bez zmian, mimo rzekomej umowy wynegocjowanej z Łukaszenką, która polegałaby na relokacji do Białorusi. Część pracowników miała potwierdzić, że kontrakty z nowymi najemnikami są podpisywane z Grupą Wagnera, a nie z rosyjskim ministerstwem obrony.

Ustalenia są szokujące dlatego, że Prigożyn - założyciel Wagnera - po swoim zbrojnym buncie przeciwko rosyjskiemu rządowi z 23 czerwca i wycofaniu się z marszu na Moskwę już następnego dnia - miał, według początkowych doniesień, rozwiązać grupę do 1 lipca, przenosząc najemników do sił armii rosyjskiej albo wysyłając na emeryturę. Tak się najwyraźniej jeszcze nie stało. Ostatnie ustalenia Instytutu Studiów nad Wojną zdają się potwierdzać, że negocjacje co do losów Wagnera wciąż trwają (nieoficjalnie Prigożyn miał we wtorek wylecieć do Moskwy i Petersburga z Mińska).

Jeden z członków Wagnera, z pochodzenia Białorusin, na którego powołuje się BBC, sugeruje jeszcze inną teorię - jakoby prywatna armia miała przydać się Łukaszence w zbliżających się na Białorusi wyborach w 2024 r. i stanowić jego prywatną ochronę. "Gdyby doszło do masowych protestów przeciwko jego autorytarnym rządom" - czytamy.

Zdjęcia satelitarne wydają się pokazywać aktywność w nieużywanej bazie wojskowej niedaleko miasta Osipowicze - około 100 kilometrów na północ od Mińska, stolicy Białorusi. Obszar ten został zgłoszony w rosyjskich mediach jako miejsce, w którym mogą znajdować się bojownicy Wagnera.

fot. Białoruś: Zdjęcia satelitarne nieczynnej bazy wojskowej. To tu ma się pojawić Grupa Wagnera

To tu rzekomo ma trafić Grupa Wagnera

RadioZET.pl/BBC