Charles Michel rezygnuje. Nagła decyzja szefa Rady Europejskiej

- Niespodziewana decyzja Michela o starcie w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, która oznaczałaby opuszczenie stanowiska na kilka miesięcy przed końcem kadencji, wywołała wściekłe reakcje urzędników UE, europejskich dyplomatów i PE - przypomniał portal Politico.

"Urzędnicy odebrali jego niespodziewane oświadczenie jako sygnał, że przywiązuje on większą wagę do swojej politycznej przyszłości niż do obecnej roli szefa Rady Europejskiej" - dodał.

Charles Michel: nie będę kandydował w wyborach do PE

Informację o rezygnacji Charlesa Michela z udziału w wyborach Politico otrzymało od dwóch anonimowych urzędników UE. Wieczorem Michel potwierdził rezygnację. "Nie będę kandydatem w europejskich wyborach, wszystkie moje siły poświęcę moim obecnym obowiązkom z niezłomną determinacją do samego końca" – przekazał.

"Europa zawsze zajmowała szczególne miejsce w moim sercu. Służyłem naszemu europejskiemu projektowi z pasją i przekonaniem przez prawie 10 lat, najpierw jako premier Belgii i później na obecnym stanowisku. Dlatego wydawało mi się naturalne, jak każdemu przywódcy, który wciąż chciałby służyć swojemu krajowi, że kandydowanie będzie okazją do promowania i obrony projektu europejskiego" – stwierdził przewodniczący Rady Europejskiej.

Źródło: Radio ZET/ PAP