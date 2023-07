Chiny wściekłe na NATO. Pekin zagroził "zdecydowaną reakcją"

W oficjalnym komunikacie po szczycie NATO w Wilnie, państwa Sojuszu negatywnie odniosły się do polityki Chin. "Wykorzystują szeroką gamę narzędzi politycznych, ekonomicznych i wojskowych, aby zwiększyć swój globalny zasięg i siłę projekcji, pozostając nieprzejrzystymi w kwestii swojej strategii, zamiarów i zbrojeń" - czytamy w dokumencie.

"Złośliwe operacje hybrydowe i cybernetyczne Chińskiej Republiki Ludowej oraz jej konfrontacyjna retoryka i dezinformacja są wymierzone w sojuszników i szkodzą bezpieczeństwu Sojuszu" - napisano w komunikacie.

Chiny oburzone decyzjami NATO. Jest zapowiedź reakcji

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Pekinu. Chińskie władze stwierdziły, że komunikat "lekceważy podstawowe fakty, wypacza stanowisko i politykę Chin oraz celowo dyskredytuje". "Zdecydowanie się temu sprzeciwiamy i odrzucamy" - napisano.

Chińska ambasada przy Unii Europejskiej wyraziła sprzeciw wobec "ruchów" NATO na wschód, do regionu Azji i Pacyfiku. "Wszelkie działania zagrażające uzasadnionym prawom i interesom Chin spotkają się ze zdecydowaną reakcją" - głosi oświadczenie. Rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin wezwał we środę NATO do zaprzestania bezpodstawnych oskarżeń i prowokacyjnych uwag pod adresem swojego kraju.

Szef NATO Jens Stoltenberg mówił podczas szczytu NATO, że Chiny nie są wrogiem Sojuszu, ale podważają globalny ład. - Chiny w coraz większym stopniu rzucają wyzwanie międzynarodowemu porządkowi, odmawiając potępienia wojny Rosji z Ukrainą, grożąc Tajwanowi i znacznie rozbudowując swoją armię - mówił.

Nawiązanie przez szefa NATO do kwestii Tajwanu zostało uznane przez MSZ tego kraju jako "bardzo istotne" i odebrane jako wyraz troski o bezpieczeństwo w Cieśninie Tajwańskiej - podała agencja Reutera. Chiny roszczą sobie prawo do demokratycznie rządzonego Tajwanu i nie wykluczają interwencji zbrojnej w celu przejęcia wyspy.

