"D-Day został już ustalony". Nowa wojna wisi w powietrzu

Niger od 26 lipca rządzony jest przez juntę wojskową, która uwięziła demokratycznie wybranego prezydenta kraju Mohameda Bazouma z rodziną. Puczyści utworzyli własny rząd i nie kryją antyfrancuskich nastrojów, choć rząd w Paryżu utrzymuje bliskie relacje ze swoją byłą kolonią.

Sąsiednie kraje skupione we Wspólnocie Gospodarczej Krajów Afryki Zachodniej (ECOWAS) ostrzegały, że nie będą biernie przyglądać się przejęciu władzy w Nigrze przez puczystów wspieranych przez Grupę Wagnera i Rosję. W piątek komisarz ECOWAS Abdel-Fatau Musah oświadczył, że blok wyznaczył dzień ewentualnej interwencji wojskowej w Nigrze.

ECOWAS gotowe do interwencji w Nigrze

- Jesteśmy gotowi do wejścia w każdej chwili, gdy zostanie wydany rozkaz. D-Day interwencji wojskowej został już ustalony, ale nie możemy ujawnić, kiedy to będzie. Już uzgodniliśmy i dopracowaliśmy, co będzie wymagane do interwencji - powiedział Musah.

W piątek zakończyło się dwudniowe spotkanie dowódców armii państw tej organizacji w stolicy Ghany Akrze, podczas którego dyskutowano o szczegółach ewentualnych działań wobec junty w Nigrze.

- Opcja militarna nie jest przez nas preferowana, ale jesteśmy zobowiązani do zrobienia tego ze względu na brak możliwości porozumienia się z juntą nigerską. Nie możemy prowadzić niekończącego się dialogu - podkreślił Musah.

Zamach stanu w Nigrze

Zapewnił przy tym, że jakakolwiek interwencja w Nigrze będzie "krótkotrwała", a jej celem będzie przywrócenie porządku konstytucyjnego w tym kraju. Komisarz zaznaczył jednak, że ECOWAS nadal dąży do pokojowego rozwiązania kryzysu nigerskiego. - W tej chwili wciąż przygotowujemy się do wysłania misji mediacyjnej do tego kraju, więc nie zamknęliśmy żadnych drzwi - powiedział.

Musah już w czwartek mówił, że państwa należące do bloku ECOWAS są gotowe do udziału w siłach, które mogłyby interweniować w Nigrze, "jeżeli zawiodą inne środki".

Pod koniec lipca nigerska junta wojskowa obaliła demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Bazouma, sojusznika państw zachodnich, kluczowej postaci w zwalczaniu dżihadystycznych sił w Sahelu. Generał Abdourahamane Tchiani ogłosił się nowym przywódcą kraju. Puczyści zapowiedzieli osądzenie byłego prezydenta, zaś na czele rządu postawili Ali Mahamane Lamine Zeine, członka nigerskiego rządu obalonego w 2010 roku.