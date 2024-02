Dramatyczne słowa szefa ONZ: Rada Bezpieczeństwa nie działa. Świat wkracza w erę chaosu

- Rada Bezpieczeństwa, główne narzędzie pokoju na świecie, znajduje się w stanie impasu z powodu geopolitycznych konfliktów - powiedział szef ONZ, przedstawiając Zgromadzeniu Ogólnemu swoje priorytety na 2024 rok. - To nie pierwszy raz, kiedy Rada jest podzielona. Ale teraz jest najgorzej. Obecna dysfunkcja jest głębsza i bardziej niebezpieczna - dodał.

- Podczas zimnej wojny dobrze ugruntowane mechanizmy pomagały zarządzać stosunkami między supermocarstwami - zauważył. Ale "w dzisiejszym wielobiegunowym świecie takie mechanizmy są nieobecne. Nasz świat wkracza w erę chaosu" - ostrzegł. Jako niebezpieczeństwa Guterres wskazał rozprzestrzenianie broni jądrowej i rozwój "nowych sposobów zabijania".

Dramatyczne słowa szefa ONZ: Rada Bezpieczeństwa nie działa

- W dzisiejszym świecie jest tak wiele gniewu, nienawiści i zamętu. Wydaje się, że każdego dnia i przy każdej okazji toczy się wojna. Wojny na słowa. Wojny o terytorium. Wojny kulturowe - powiedział.

Koncentrując się w szczególności na konflikcie między Izraelem a Hamasem, Guterres ostrzegł przed możliwym izraelskim atakiem naziemnym na Rafah. Znajdują się tam obecnie setki tysięcy palestyńskich cywilów, którzy uciekli ze swoich domów w północnej części enklawy przed izraelską ofensywą.

- Takie działanie gwałtownie zwiększyłoby to, co już jest koszmarem humanitarnym, z nieobliczalnymi konsekwencjami regionalnymi - podkreślił, wzywając do "natychmiastowego humanitarnego zawieszenia broni" i uwolnienia wszystkich zakładników.

Szef ONZ zaapelował również o reformy Rady Bezpieczeństwa i międzynarodowego systemu finansowego oraz ustanowienie "narzędzia awaryjnego w celu poprawy międzynarodowych reakcji na złożone globalne wstrząsy", takie jak pandemia COVID-19.

Źródło: Radio ZET/ PAP