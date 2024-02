Duda i Tusk u Bidena. Wiemy, co się wydarzy w Białym Domu

Biały Dom ogłosił, że Joe Biden przyjmie 12 marca na wspólnym spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Donalda Tuska. – To będzie wizyta pełna podziękowań, za to, jaka jest Polska, za to co robią Polacy – podkreślił w wywiadzie dla Interii rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby.