W poniedziałek Andrzej Duda przybył z małżonką do Afryki. W programie wizyt przewidziano m.in. rozmowy dwustronne z prezydentami trzech państw. Ich celem były przede wszystkim promocja polskiego biznesu i współpraca w zakresie bezpieczeństwa. Z Kenii Duda poleciał do Rwandy, zaś w czwartek udał się do Tanzanii.

Andrzej Duda w Rwandzie. Incydent z ambasadorem Rosji

Podczas wizyty prezydenta w Rwandzie doszło do incydentu. Polska delegacja została postawiona przed faktem, że w jednym ze spotkań z Andrzejem Dudą ma uczestniczyć rosyjski ambasador. Głowa państwa odmówiła udziału w wydarzeniu.

- Prezydent nie wyobrażał sobie uczestnictwa w takim spotkaniu. Organizatorzy szybko zażegnali kryzys. Prezydent Rwandy Paule Kagame, widząc, co się dzieje, także nie wziął udziału w tym spotkaniu. Prezydenci Polski i Rwandy spotkali się osobno, w cztery oczy - przekazał informator Interii.

Polska delegacja przyznaje, że było to faux pas ze strony organizatorów, bo udział ambasadora w spotkaniu nie był wcześniej konsultowany. - Wynikało to raczej z bałaganu po stronie rwandyjskiej niż złej woli - dodała osoba zaznajomiona ze sprawą.

Źródło: Radio ZET/Interia