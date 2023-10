Duda wygwizdany w Nowym Jorku. "Wolna Polska", "będziesz siedział"

Tegoroczna Parada Pułaskiego odbyła się pod hasłem "Celebrując Polskę i Amerykę broniące wolności". Według organizatorów wzięło w niej udział nawet 100 tysięcy osób – relacjonuje nasz korespondent w USA Daniel Bociąga. W paradzie po raz pierwszy w historii imprezy wziął udział prezydent RP, który zatańczył poloneza wraz z zespołem tańca ludowego.

Andrzej Duda, zwracając się do uczestników marszu podkreślał znaczenie Polonii dla Polski i prosił ją o wsparcie. – Wiecie, jaka jest sytuacja: znowu zrobiło się niebezpiecznie. Odrodził się rosyjski imperializm, ten sam imperializm, który wypchnął wielu waszych rodziców i dziadków z Polski [...] Musimy się obronić, musimy przetrwać, dlatego potrzebne jest wasze wsparcie. Jestem tu po to, by o to wasze wsparcie prosić [...] byście pracowali na rzecz sojuszu polsko-amerykańskiego i sojuszu Ameryki i Europy – mówił. Jak dodał, Polonia miała wielkie zasługi w "zrzuceniu komunistycznych sowieckich kajdanów" w 1989 roku oraz we wstąpieniu Polski do NATO.

– Dzięki waszemu wsparciu są u nas wojska amerykańskie, jesteśmy w ścisłym sojuszu – powiedział Duda. Dodał, że bezpieczeństwo Polski opiera się o dwa filary: wzmacnianie obrony, w tym poprzez "ogromne zakupy" uzbrojenia w USA, a także umacnianie NATO, którego podstawą są Stany Zjednoczone.

Andrzej Duda wygwizdany podczas Parady Pułaskiego w Nowym Jorku

Na Paradę Pułaskiego przyszli też zwolennicy opozycji, którzy w trakcie przemówienia Andrzeja Duda gwizdali i skandowali hasła "Wolna Polska", "demokracja", "konstytucja". Przynieśli też transparenty zachęcające do udziału w wyborach parlamentarnych 15 października.

– Nie przyszliśmy tu przeszkadzać. Przychodzimy każdego roku, bo jesteśmy Polakami – powiedziała PAP Ela z Nowego Jorku, jedna z protestujących kobiet.

Niedzielna parada w Nowym Jorku była częścią obchodów amerykańskiego Dnia Pamięci Generała Pułaskiego, święta ustanowionego przez Kongres w 1929 roku. Dzień upamiętnia śmierć generała kawalerii, który został śmiertelnie ranny dowodząc wojskami amerykańskimi podczas bitwy w Savannah w Georgii podczas amerykańskiej wojny o niepodległość. W niedzielę podobne imprezy odbyły się także w innych amerykańskich miastach m.in. w Filadelfii.