Ekspertka opisuje najsłabszy punkt systemu Putina. "Do nich przemawia Prigożyn"

Grupa Wagnera, pod przywództwem Jewgienija Prigożyna, deklaruje "marsz na Moskwę" po ogłoszeniu buntu przeciwko rosyjskiemu dowództwu wojskowemu. Najemnikom udało się już opanować Rostów nad Donem oraz militarne obiekty w Woroneżu. Putin zapowiedział "stanowczą odpowiedź".

- Jewgienij Prigożyn w mojej ocenie stracił kryszę, czyli tak zwaną opiekę ze strony prezydenta Putina i wydaje się, że przegrał rywalizację z ministrem obrony Siergiejem Szojgu. Prigożyn uznał, że teraz zagra va banque - komentuje dr hab. Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Bunt Prigożyna. Czy obali Władimira Putina?

Dodaje: - Mamy do czynienia z wojskowym buntem w Rosji. To jest poważna sytuacja, nie jest to żaden rajd partyzantów. Władze rosyjskie nie zamiatają sprawy pod dywan. Jej zdaniem to "najpoważniejszy kryzys systemu putinowskiego".

W ocenie ekspertki do spraw Rosji wyjaśnia, że "w społeczeństwie jednak nie widać przesilenia, ale są elementy buntu w jednostkach wojskowych". - Struktury siłowe niezaangażowane bezpośrednio w wojnę w Ukrainie, jak Federalna Służba Bezpieczeństwa czy Rosgwardia, będą mocno niechętne wobec wagnerowców - mówi Legucka.

- To, jak rosyjskie władze podchodzą do wagnerowców, pokazuje wagę problemu. Putin, rosyjscy parlamentarzyści i nawet głowa Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Cyryl wzywają do jedności narodowej. Jeszcze daleko do wojny domowej. Byłaby wtedy, gdyby pojawiło się poparcie społeczne dla Prigożyna, a teraz nie ma rozłamu w elicie politycznej, która nie pęka wokół Putina. Trzymają się wersji, że Prigożyn postradał zmysły, bo nie występuje się przeciwko Putinowi, zwłaszcza podczas "wojny z całym Zachodem".

Zdaniem Leguckiej "słabym punktem systemu Putina będzie sama armia rosyjska, do której zwraca się Prigożyn". - Mówi żołnierzom, że chce Rosji, w której władze nie wysyłają na wojnę "mięsa armatniego". To zależy od tego, jakie sukcesy będzie miał w swoim pochodzie lider Grupy Wagnera. Wtedy elita polityczna może zacząć przechodzić na drugą stronę. Na ten moment to mało prawdopodobne, ale zobaczymy, jak będzie rozwijać się sytuacja - komentuje ekspertka PISM.

Co może wydarzyć się w najbliższych godzinach i dniach? - Prigożyn może zainstalować się w Rostowie nad Donem i tam destabilizować sytuację. Putin będzie chciał to zdusić w zarodku. Nie udało mi się tego przeczekać, jak ma w zwyczaju. Będzie chciał pokazać ich jako zdrajców i zagrożenie prowadzące do destabilizacji wewnętrznej.

"Marsz na Moskwę" Grupy Wagnera. Relacja na żywo

RadioZET.pl/PAP