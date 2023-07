Gdzie jest Jewgienij Prigożyn? Sensacyjne informacje i dziwne słowa Łukaszenki

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez agencję AFP, szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn wciąż jest w Rosji, nie na Białorusi. Agencja powołuje się na słowa Alaksandra Łukaszenki.

- Poinformowano mnie dziś rano, że bojownicy są w swoich stałych obozach, gdzie przebywali po wycofaniu z frontu w celu odbudowy. Po Bachmucie zostali przewiezieni do swoich obozów. Tam się teraz znajdują. Jeśli chodzi o Jewgienija Prigożyna, to jest on w Petersburgu. Być może pojechał do Moskwy, ale nie ma go na terytorium Białorusi - powiedział dyktator.

Jewgienij Prigożyn nadal przebywa w Rosji?

Łukaszenka nie wykluczył jednak, że wagnerowcy mogą pojawić się niebawem w jego kraju. - Jeśli uznają za konieczne stacjonowanie niektórych bojowników na Białorusi w celu odpoczynku i szkolenia, wykonam swoją decyzję - powiedział.

Wcześniej podobne informacje podawały rosyjskie media. Wynikało z nich, że Prigożyn był w Petersburgu, aby odebrać skonfiskowaną broń, w tym m.in. dwa karabinki SAIGA, sztucer Mannlicher Steyr i pistolet Glock, który otrzymał od ministra obrony Siergieja Szojgu. Informowano także, że kierowca szefa wagnerowców odebrał skonfiskowane pieniądze i złoto.

Po zakończeniu nieudanego puczu w Rosji właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn miał udać się na Białoruś. Przekonywał, że jego ludziom udało się w dużej mierze spełnić cele, jakie sobie postawili rozpoczynając ich "marsz sprawiedliwości".

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) wszczęła przeciwko Prigożynowi sprawę karną dotyczącą organizacji zbrojnego buntu, gdy ogłosił on marsz Grupy Wagnera na Moskwę. Jednak po upływie około doby Prigożyn ogłosił odwrót najemników i ich powrót do obozów polowych. Następnie FSB podała, że sprawa wobec szefa Grupy Wagnera została zamknięta.

RadioZET.pl/ AFP/ PAP