Europosłowie zagłosowali. Będzie zmiana unijnych traktatów?

Parlament Europejski zagłosował w środę za przyjęciem sprawozdania Komisji Spraw Konstytucyjnych, która zaleca zmianę unijnych traktatów: o Unii Europejskiej i o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Łącznie to ponad 260 poprawek. Co ma się zmienić w UE?

O co chodzi w proponowanej reformie Unii Europejskiej?

Za przyjęciem sprawozdania opowiedziało się 291 europosłów. Przeciw było 274, zaś 44 wstrzymało się od głosu. Propozycje, którym sprzeciwia się m.in. PiS, dotyczą przede wszystkim przejścia z zasady jednomyślności na głosowanie większością kwalifikowaną. Komisja Spraw Konstytucyjnych rekomenduje, by decyzje w niektórych kwestiach można było podejmować za zgodą większości, nie zaś wszystkich państw członkowskich. Ma to zapobiegać sytuacjom, gdy weto nawet jednego państwa uniemożliwia podjęcie decyzji.

Główne zmiany zapisane w dokumencie to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom wspólnoty m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE, tj. w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności, a także znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby 7 nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację.

Co więcej, skład Komisji Europejskiej zostałby zmniejszony do 15 osób, co oznacza, że nie każde państwo członkowskie rekomendowałoby jednego komisarza. Kompetencje KE jednakże zostałyby poszerzone.

Kiedy dojdzie do zmian w UE?

Zgodnie z zapowiedziami hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE 12 grudnia sprawozdanie trafi pod obrady tego organu w formacie ministrów ds. europejskich. Według Hiszpanów poparcie jest wystarczające, żeby dokument przekazać Radzie Europejskiej, która zwykłą większością głosów może zwołać Konwent. Ewentualne zmiany w traktatach to jednak długa droga i kwestia kilku lat procedowania, w tym ratyfikowania dokumentu we wszystkich państwach członkowskich i ewentualnych referendów.

Źródło: Radio ZET/PAP