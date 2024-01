Hołownia ma wiadomość do Kaczyńskiego. "Bolesne nowe doświadczenie"

Posłowie i posłanki zdążyli nas już przyzwyczaić, że obrady Sejmu X kadencji rodzą kłótnie i emocje. Nie inaczej jest w czwartek 25 stycznia - przypomnijmy, że na Wiejskiej trwa pierwsze posiedzenie Sejmu po tym, jak Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuścili zakłady karne po ułaskawieniu przez Andrzeja Dudę.

Obrady Sejmu. Kaczyński chce przedterminowych wyborów

Podczas obrad głos postanowił zabrać lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który pojawił się na mównicy "bez żadnego trybu". - Po tych 8 latach waszych rządów i 20 nie starczy, żeby ten bałagan naprawić. Pan, młody człowieku, powinien o tym pamiętać - powiedział Kaczyński, zwracając się do Hołowni, po czym wrócił na miejsce.

Kaczyński wyszedł z sali obrad i na sejmowym korytarzu rozmawiał z dziennikarzami. Lider PiS przekonywał, że sytuacja w kraju wymaga przeprowadzenia przedterminowych wyborów. - Mamy sytuację nadzwyczajną. Konstytucja przestała obowiązywać. Po prostu jest łamana - mówił.

Hołownia odpowiada: Konstytucja właśnie zaczęła obowiązywać

Z dziennikarzami rozmawiał też marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Ja mam wiadomość dla pana posła Kaczyńskiego, który dzisiaj bez żadnego trybu postanowił zabrać głos. Konstytucja właśnie zaczęła obowiązywać - powiedział lider Polski 2050.

- To może być dla niektórych bolesne. To może być dla niektórych przykre. Dla wielu to nowe doświadczenie, ale konstytucja zaczęła obowiązywać. I artykuł 99 nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jest wyrok, nie ma mandatu. Wszyscy są równi wobec prawa. Czy ktoś ma kolegę prezydenta, czy wsparcie 190 posłów. Wszyscy, każdy wójt, każdy burmistrz, byłby potraktowany zupełnie inaczej niż panowie posłowie w tej sytuacji. Sprawa jest prosta i konstytucja wyraźnie o tym mówi i marszałek Sejmu nie ma tutaj nic do gadania. To się stało, co się stało wyrokiem Sądu Okręgowego wyrokiem z 20 grudnia - dodał Szymon Hołownia.

Źródło: Radio ZET/Twitter/Onet