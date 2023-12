Incydent rakietowy nad Polską, jest reakcja szefa NATO. "Pozostajemy czujni"

W piątek przed godz. 11 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne. Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił dostępne siły i środki.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła poinformował na konferencji prasowej, że wszystko wskazuje na to, że niezidentyfikowany obiekt, który wleciał na terytorium Polski, to rakieta rosyjska. Mowa o jednym pocisku. - Była przez nas śledzona, opuściła tę przestrzeń - powiedział Kukuła. - Mamy ok. 40 km naruszenia granicy - dodał.

Rosyjska rakieta nad Polską. Duda rozmawiał z szefem NATO

Szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek poinformował, że w związku z tym incydentem prezydent Andrzej Duda odbył rozmowę z szefem NATO. "Zakończyła się właśnie rozmowa Prezydenta Andrzeja Dudy z Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Rozmowa dotyczyła naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Jesteśmy od początku w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami" - oświadczył Mastalerek.

O rozmowie poinformował także szef NATO Jens Stoltenberg. "Rozmawiałem z Prezydentem Andrzejem Dudą na temat incydentu rakietowego w Polsce. NATO solidaryzuje się z naszym cennym Sojusznikiem, monitoruje sytuację i pozostaniemy w kontakcie po ustaleniu faktów. NATO pozostaje czujne" - przekazał Stoltenberg.

Szefowa KPRP Grażyna Ignaczak-Bandych, podczas briefingu prasowego po spotkaniu w BBN, przekazała, że prezydent Duda uzyskał pełną informację na temat tego, jaką wiedze posiada dziś w tej sprawie armia. - Prosił, aby przede wszystkim, przekazywać słowa uspokojenia, że nie wydarzyło się nic takiego, co mogłoby powodować zaniepokojenie mieszkańców, ponieważ nie zanotowano żadnego wybuchu - powiedziała Ignaczak-Bandych.

Zaznaczyła, że szczegółowe "informacje dotyczące przebiegu tego zdarzenia, które mają charakter ściśle wojskowy i są na pewnym poziomie klauzulowane, będzie przekazywało wojsko". Zapewniła, że prezydent Andrzej Duda jest "w stałym kontakcie z ministrem obrony narodowej, jest także w stałym kontakcie z premierem, jest na bieżąco informowany".

W piątek prezydent Duda zwołał naradę w BBN z udziałem, m.in. wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły, Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. Macieja Klisza, ambasadora Polski przy NATO Tomasza Szatkowskiego oraz prezydenckich ministrów.

Źródło: Radio ZET/ Magdalena Gronek, Marta Stańczyk, Paulina Kurek (PAP)