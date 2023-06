"Prezydent Joe Biden zgłosił w niedzielę, że cierpi na ból zęba przedtrzonowego i jeszcze tego samego dnia przeprowadzono wstępny zabieg leczenia kanałowego" – poinformował Kevin O'Connor w liście opublikowanym przez Biały Dom. Biden miał dobrze znieść zabieg, ale w poniedziałek zgodnie z oczekiwaniami wciąż doskwierał mu dyskomfort.

Biden odwołał spotkanie z szefem NATO

Kolejną procedurę przeszedł w poniedziałek w Białym Domu pod okiem specjalistów ze szpitala wojskowego Walter Reed. – Prezydent Biden pomyślnie przeszedł zabieg leczenia kanałowego zęba. Czuje się w porządku – powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Jak dodała, zabieg był rutynowy i dokonany ze znieczuleniem miejscowym. Biden ma wrócić do normalnej pracy w swoim biurze jeszcze w poniedziałek.

Zabieg nie wymagał narkozy, wobec czego nie było konieczne zastosowanie 25. poprawki do konstytucji USA, która pozwala na tymczasowe oddelegowanie władzy wiceprezydentowi. Przepis ten zastosowano na kilka godzin w 2021 roku, kiedy Biden został poddany kolonoskopii.

Mimo to, problemy stomatologiczne Bidena zmusiły Biały Dom do zmiany jego poniedziałkowych planów. Jak poinformowano, prezydent USA przełożył na wtorek zaplanowane na poniedziałek na godzinę 21:15 czasu polskiego (godzina 15:15 czasu lokalnego) spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Przełożone zostanie też przyjęcie dla szefów amerykańskich misji dyplomatycznych, na którym Biden miał przemawiać. Było one planowane na godzinę 18 czasu lokalnego.

RadioZET.pl/PAP