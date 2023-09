Komisja Europejska reaguje na "aferę wizową" w Polsce. Jest komunikat

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper poinformowała w środę media, że instytucja chce dostać od Polski w ciągu 14 dni wyjaśnienia w sprawie tzw. afery wizowej. Według doniesień medialnych urzędnicy polskiego MSZ oraz dyplomaci mieli być zaangażowani w proceder sprzedawania wiz do Strefy Schengen. Mogło to dotyczyć nawet setek tysięcy osób z krajów azjatyckich i afrykańskich.

Hipper dodała, że doniesienia o skandalu „są bardzo niepokojące” i skłoniły unijną komisarz do spraw wewnętrznych Ylvę Johansson do napisania listu do polskich władz „z prośbą o wyjaśnienia".

"Afera wizowa". Komisja Europejska żąda wyjaśnień

- Bardzo uważnie śledzimy najnowsze doniesienia mediów na temat tych rzekomych przypadków oszustw i korupcji. Zarzuty te są bardzo niepokojące i rodzą pytania o przestrzeganie prawa UE. Dlatego też komisarz Johansson wystosowała pismo do polskich władz z prośbą o wyjaśnienia. W swoim piśmie komisarz zadała także szereg szczegółowych pytań i poprosiła również władze polskie o udzielenie odpowiedzi do 3 października. Liczymy, że polscy autorzy przekażą Komisji niezbędne informacje i zbadają te zarzuty - oznajmiła Hipper.

Swoje zaniepokojenie tzw. aferą wizową wyraziły również władze Niemiec. Minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser zadzwoniła we wtorek do polskiego odpowiednika Mariusza Kamińskiego i poprosiła o wyjaśnienia w tej sprawie.

Sprawę skomentował w środę polski minister spraw wewnętrznych i administracji w Gości Radia ZET. - Wyjaśniłem jej (niemieckiej szefowej MSW - red.), jaka jest rzeczywista skala, zdementowałem absurdalne działania opozycji, które szkodzą Polsce – tłumaczył Mariusz Kamiński. Jego zdaniem „pojawiła się fala jakichś absurdalnych spekulacji medialnych, dotyczących rzekomo jakiejś ogromnej afery wizowej”.

- To naturalne, że pani minister (szefowa MSW Niemiec – red.) była zaniepokojona. Wyjaśniliśmy. Uspokoiłem ją, żeby nie wierzyła w te bzdury, tylko kampania opozycji – opowiadał Mariusz Kamiński.