Kreml reaguje na decyzje NATO. Zagadkowe słowa Siergieja Ławrowa

Siergiej Ławrow skomentował najważniejsze ustalenia szczytu NATO w Wilnie. Chodzi o porozumienie w sprawie przyjęcia do Sojuszu Szwecji i stworzenie nowych warunków związanych z członkostwem Ukrainy.

Szef rosyjskiego MSZ podkreślił, że jego kraj podejmuje "odpowiednie i terminowe" działania w odpowiedzi na ewentualne rozszerzenie NATO. W swoim wystąpieniu stwierdził także, że Rosja będzie chronić swoje "uzasadnione interesy bezpieczeństwa". Nie sprecyzował jednak dokładnie, co ma na myśli.

Rosja reaguje na decyzje NATO

"Wszystkie uzasadnione interesy Rosji w zakresie bezpieczeństwa zostaną zapewnione" - zapowiedział Ławrow. Reuters zauważa, że nie wiadomo o jakie działania chodzi.

Ustaliliśmy pakiet środków, by przyjąć Ukrainę do NATO. Potwierdzamy, że zostanie ona członkiem Sojuszu - ogłosił we wtorek w Wilnie sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. - Na pakiet składają się: nowy program wsparcia militarnego dla Ukrainy, by pomóc temu państwu odejść od standardów sowieckich, utworzenie Rady NATO-Ukraina, gdzie będziemy działać na zasadzie równości, oraz potwierdzenie, że Ukraina zostanie członkiem NATO - wyliczał Stoltenberg.

Zapewnił, że zaproszenie do sojuszu zostanie Ukrainie wysłane, gdy "warunki ku temu zostaną spełnione". Wyjaśnił, że "nie ustalono żadnych ram czasowych przyjęcia Ukrainy do sojuszu, bo proces akcesji do NATO zawsze opierał się na spełnianiu wymogów".

Wcześniej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan potwierdził że udało się uzyskać porozumienie o przyjęciu do NATO Szwecji. - Szwecja czyni cały Sojusz silniejszym, a region Bałtyku - bezpieczniejszym. Decyzja ta wysyła też sygnał, że drzwi NATO pozostają otwarte - komentował szef NATO.

RadioZET.pl/ PAP/ Reuters