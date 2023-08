"Kreml się chwieje. Putin jest przerażony". Dyktator pilnie wrócił do Moskwy

Rosyjska agencja transportu lotniczego potwierdziła, że na pokładzie samolotu, który rozbił się w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji, był szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn i jego "prawa ręka" Dmitrij Utkin, pseudonim "Wagner". Agencja opublikowała listę nazwisk siedmiu pasażerów i trojga członków załogi, którzy lecieli Embraerem z Moskwy do Petersburga.

Na miejscu katastrofy prywatnego odrzutowca znaleziono dotychczas osiem ciał. Wcześniej rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowało, że zginęły wszystkie osoby, które były na pokładzie. Nie jest znana bezpośrednia przyczyna katastrofy. Pojawiają się jednak informacje o zestrzeleniu maszyny przez obronę przeciwlotniczą i o wybuchu na pokładzie.

Co się dzieje na Kremlu? "Putin jest przerażony"

Z niektórych relacji medialnych wynika, że po katastrofie samolotu z Jewgienijem Prigożynem na Kremlu wybuchł chaos. W momencie, gdy maszyna spadała na ziemię, Władimir Putin uczestniczył w obchodach 80. rocznicy zwycięstwa w bitwie pod Kurskiem. Amerykański korespondent napisał jednak, że rosyjski dyktator szybko wrócił do Moskwy.

"Putin pilnie wraca do Moskwy" - napisał Jason Jay Smart. Z jego słów wynika, że przywódca Rosji "nie panuje nad sytuacją". "Kreml się chwieje. Media podały, że Putin leci do Wałdaj, ale okazuje się, że jego konwój pędzi na Kreml. Putin nie mieszka na Kremlu. Jedzie tam prawie o północy przez Moskwę? Putin jest przerażony i próbuje zapanować nad sytuacją" - czytamy.

"Władimir Putin mógł uznać, że w wystarczającym stopniu odizolował Jewgienija Prigożyna od najemników z utworzonej przez niego Grupy Wagnera i wobec tego może go zabić, nie czyniąc z Prigożyna męczennika w oczach wagnerowców" - ocenił Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank uważa za niemal pewne, iż to Putin nakazał zestrzelenie samolotu Prigożyna, "o ile nie pojawią się dowody świadczące, że jest inaczej". Jak tłumaczą analitycy, jest nadzwyczaj nieprawdopodobne, by ktoś z ministerstwa obrony Rosji - jak minister Siergiej Szojgu czy szef sztabu Walerij Gierasimow - dokonał zabójstwa Prigożyna bez polecenia Putina.