Aleksiej Nawalny nie żyje, a jego rodzina nadal nie widziała zwłok. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w poniedziałek 19 lutego, że przekazanie ciała rodzinie Nawalnego nie należy do kompetencji władz w Moskwie. - Nie, to nie jest pytanie do nas. Nie zajmujemy się tą sprawą. To nie jest funkcja administracji prezydenckiej - stwierdził Pieskow.

Zapytany o to, czy władze prowadzą dochodzenie w sprawie okoliczności śmierci Aleksieja Nawalnego, rzecznik Władimira Putina powiedział, że "jest prowadzone" śledztwo i "podejmowane są wszelkie niezbędne działania w tej sprawie". - Ale jak dotąd wyniki śledztwa są nieznane - dodał.

Kreml wydał krótki komunikat w sprawie śmierci Aleksieja Nawalnego

Gdy dziennikarze zapytali Pieskowa, czy Kreml jest w ogóle zainteresowany przeprowadzeniem własnego, szczegółowego śledztwa w sprawie śmierci opozycjonisty, ten stwierdził, że "prowadzone są działania wymagane przez rosyjskie prawo".

Rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz poinformowała w sobotę, że administracja kolonii karnej oznajmiła, że ciało znajduje się w kostnicy miejskiej w Salechardzie. Matce polityka powiedziano jednak, że zwłok Nawalnego tam nie ma.

W piątek 16 lutego rosyjskie służby więzienne podały, że Nawalny zmarł nagle w kolonii karnej za kołem podbiegunowym w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, na dalekiej północy. Nawalny miał "poczuć się źle" i "stracić przytomność". Mimo wezwania pogotowia i prób reanimacji opozycjonista zmarł - utrzymywały służby więzienne.

Źródło: Radio ZET/ Meduza