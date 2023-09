Kto nowym prezydentem Rosji? Ten sondaż nie spodoba się Putinowi

Władimir Putin zamierza startować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Rosji. Co więcej, przez zmiany w rosyjskiej konstytucji może być gospodarzem Kremla aż do 2036 roku. Tymczasem w październiku dyktator skończy 71 lat. Wcześniej pojawiały się spekulacje medialne, że Kreml nie dopuści do kontrolowanej rywalizacji z Putinem młodych "kontrkandydatów", aby on na ich tle nie wyglądał zbyt staro.

Serwisy Verstka i Meduza opublikowały wyniki sondażu, który przeprowadziła niezależna firma badawcza Russian Field. Wynika z niego, że 68 proc. respondentów nie chce, aby kolejnym prezydentem Rosji była osoba starsza niż 70 lat.

Rosja. Kto ma być nowym prezydentem? Nowy sondaż

Co więcej, 40 procent ankietowanych nie chce prezydenta muzułmanina, a 28 procent kobiety na tym stanowisku. Cechą mniej pożądaną u lidera niż podeszły wiek w sondażu była orientacja seksualna. 80 proc. badanych nie chce prezydenta ze społeczności LGBT +.

Dodatkowo 42 proc. respondentów stwierdziło, że nie chciałoby prezydenta pochodzącego z Kaukazu Północnego, 35 procent biznesmena, 33 procent pochodzenia żydowskiego, a 32 procent młodszego niż 40 lat.

Prawie jedna trzecia respondentów sprzeciwia się pomysłowi, aby prezydent pochodził z terenów okupowanych przez Rosję. Jakie cechy są najbardziej pożądane u nowego prezydenta?

Przede wszystkim przynależność wojskowa. 27 proc. respondentów stwierdziło, że będzie to zaletą dla kandydata, a 28 proc. wadą. Co ciekawe, 30 proc. respondentów stwierdziło, że gdyby mogło głosować na kogokolwiek w wyborach w 2024 roku, wybrałoby Władimira Putina. Badanie przeprowadzono w dniach 2–10 września i wzięło w nim udział 1596 osób.

Eksperci od Rosji podkreślają, że do różnego rodzaju sondaży i badań przeprowadzanych w okresie reżimu Putina należy podchodzić z dużą rezerwą. Zwłaszcza od czasu pełnoskalowej inwazji Kremla na Ukrainę niezależne pracownie sondażowe i media praktycznie nie mogą funkcjonować.