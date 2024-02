Kwaśniewski opowiedział anegdotę o Putinie. "Siedzi koło mnie i pyta"

Aleksander Kwaśniewski był w poniedziałek Gościem Radia ZET. Były prezydent wspomniał Władimira Putina i opowiedział związaną z nim historię, która - w ocenie rozmówcy Bogdana Rymanowskiego - dobrze tłumaczy stosunek rosyjskiego dyktatora do Ukrainy jako państwa i narodu.

Kwaśniewski opowiedział anegdotę o Putinie. "Pytał mnie, czy rozumiem"

Chodziło o sytuację, która miała miejsce w 2001 roku podczas obchodów 10. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Kwaśniewski sprawował swój urząd od 6 lat, natomiast Putin był głową rosyjskiego państwa dopiero od roku.

W trakcie kilkugodzinnej imprezy, w tym przemówienia ówczesnego prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy, gdzie wszystko było w języku ukraińskim, bez tłumaczenia na jakikolwiek inny język, Putin zagadnął polskiego prezydenta.

- Putin siedzi koło mnie i pyta: "a ty rozumiesz?". Mówię: "Rozumiem". Putin dopytuje: "A ile?", a ja, że "tak z 90 proc". Putin wtedy zapytał: "Ty rozumiesz 90 proc.? Ja rozumiem nie więcej niż 30 proc" - relacjonował Kwaśniewski.

- Myślę, że to jedna z odpowiedzi na tajemnicę, dlaczego Putin ma kłopot z Ukrainą. On ich rozumie na 30 proc., a my ich na 90 proc., bo polski jest rzeczywiście bardziej zbliżony do ukraińskiego niż rosyjski. Natomiast on opowiada te bzdury i w nie wierzy - podsumował rozmówca Radia ZET. Podkreślił przy tym, że "Ukraina jest i pozostanie niepodległym państwem".

Źródło: Radio ZET