Ludzie Putina wściekli na Kadyrowa. Brutalne nagranie wstrząsnęło Moskwą

Film pojawił się na kanale Ramzana Kadyrowa. Widzimy na nim, jak Adam - syn czeczeńskiego przywódcy - brutalnie bije Nikitę Żurawela. 19-latek został aresztowany w maju po tym, jak zamieścił w sieci nagranie, na którym pali Koran na tle meczetu i drwi z muzułmanów.

Oficjalnie podano, że Nikita Żurawel przyznał się do spalenia Koranu "na polecenie ukraińskich służb specjalnych". Przeniesiono go do kolonii karnej w Czeczenii, choć istnieją bardzo poważne obawy o jego bezpieczeństwo. Żurawel został aresztowany przez władze obwodu wołgogradzkiego.

Syn Kadyrowa brutalnie pobił aktywistę

Do zachowania swojego syna odniósł się sam Kadyrow. "Pobił i postąpił słusznie. Co więcej, uważam, że każdy, kto wkracza w jakiekolwiek Pismo Święte, w tym ostentacyjnie je pali, obrażając w ten sposób dziesiątki milionów obywateli naszego wielkiego kraju, musi ponieść surową karę" - napisał.

Kadyrow powołał się na "wyjątkową ustawę" podpisaną przez Władimira Putina. "Wartości religijne obywateli kraju są chronione przez państwo na najwyższym szczeblu. I tego prowokatorzy nie mogą odebrać!" - podkreślił. Dodał, że jest dumny ze swojego syna.

W Rosji wiele osób wyraziło jednak swoje oburzenie. Ksenia Sobczak, dziennikarka, celebrytka i córka mentora Putina, napisała, że zachowania młodego Kadyrowa "to brak szacunku dla rosyjskiego prawa".

Burza w Rosji. Ludzie Putina są wściekli

"Należy zbadać działania Adama Kadyrowa, poddać je ocenie prawnej zgodnie z rosyjskim kodeksem karnym, a nie z prawem szariatu czy Ramzana Kadyrowa. Jak długo jeszcze może kpić z całej Rosji i otwarcie pluć w twarz całemu systemowi egzekwowania prawa?" - napisała.

Sprawę skomentowała także Ewa Merkaczowa, członkini Rady Praw Człowieka przy prezydencie Federacji Rosyjskiej. - Wysyłam natychmiastową prośbę o wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Uważam, że mamy już wideo: dowody przestępstwa i wiemy, kto jest sprawcą - poinformowała.