Łukaszenka będzie "nowym Prigożynem"? Putin wysłał mu jasny sygnał

Białoruscy opozycjoniści i komentatorzy są zgodni, że to nie jest dobry czas dla Alaksandra Łukaszenki. W ich ocenie rzekomą śmierć Jewgienija Prigożyna w katastrofie lotniczej należy interpretować jako sygnał alarmowy dla białoruskiego dyktatora. Putin pokazał w ten sposób, jak kończą zdrajcy.

- Śmierć Jewgienija Prigożyna czyni samego Aleksandra Łukaszenkę w pewnym stopniu "nowym Prigożynem". Z jednej strony daje mu to możliwość, jeśli Kreml wyrazi zgodę, oddania pod jego kontrolę części Grupy Wagnera na Białorusi - uważa historyk Aleksander Friedman.

Łukaszenka "nowym Prigożynem"?

Podkreślił, że Łukaszenka z pewnością ma dużą wiedzę o tajemnicach Putina i w ten sposób staje się jego politycznym zakładnikiem. - Bycie takim świadkiem, jeśli nadal ma się do czynienia z Putinem, jest bardzo niebezpieczne - dodał.

Dziennikarz Franciszak Wiaczorka twierdzi, że śmierć Prigożyna może teraz wywołać chaos w Grupie Wagnera. - I tu ciekawe, jakie będą działania Putina wobec wagnerowców przebywających na Białorusi. I co Łukaszenka z nimi zrobi - powiedział w Biełsacie.

- W zasadzie wagnerowcy nie tyle przynoszą Łukaszence korzyść, ile szkodę, wzmacniając jego wizerunek jako marionetki Putina. Ale mogą też stanowić potencjalne zagrożenie dla Łukaszenki, pełniąc funkcję kontrolera - mówił dziennikarz.

"Śmierć Prigożyna to sygnał dla Łukaszenki"

Białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka jest przekonany, że Putin wysłał właśnie Łukaszence sygnał ostrzegawczy. - Niezależnie od tego, czy Prigożyn był w samolocie, który się rozbił, czy nie, jest to wystarczająco wyraźny sygnał […] dla Łukaszenki, co się z nim stanie, jeśli zdradzi swojego pana. Swoją drogą to Łukaszenko dał Prigożynowi gwarancję bezpieczeństwa - powiedział.

O tym, jak może teraz rozwinąć się sytuacja napisał think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Za możliwe motywy zabójstwa Prigożyna analitycy uważają zarówno zemstę Putina za upokorzenie, jakim był dla Kremla czerwcowy bunt wagnerowców, chęć publicznego potwierdzenia swojej dominacji, jak i - być może - złamanie przez Prigożyna jakichś ustaleń zawartych po zakończeniu buntu.

"Pole negocjacji z Kremlem gwałtownie się kurczy"

W negocjacjach z Prigożynem o warunkach przerwania buntu, w których uczestniczył Aleksandr Łukaszenka, mógł paść warunek dotyczący zakończenia działalności wagnerowców w Afryce. Jednak 21 sierpnia Prigożyn opublikował wideo z niesprecyzowanego kraju afrykańskiego sugerujące, że zabiega tam o misje dla Grupy Wagnera, niezależne od Kremla i resortu obrony. Analitycy nie wykluczają, że Putin uznał, że Prigożyn przekroczył "czerwone linie" z porozumienia zawartego przy udziale Łukaszenki.

Zwracają też uwagę, co oznacza zabójstwo Prigożyna dla samego Łukaszenki. Jak przypominają, Łukaszenka postawił Putina w trudnej sytuacji, gdy samodzielnie wynegocjował z Prigożynem zakończenie czerwcowego buntu. "Zabójstwo Prigożyna może być sygnałem dla Łukaszenki, że jego pole manewru w negocjacjach z Kremlem gwałtownie się kurczy, a także jawną groźbą, by nie sprzeciwiał się dłużej próbom integracji Białorusi i Rosji - konkluduje ISW.