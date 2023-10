Łukaszenka nagle zaczął mówić o Polsce. "Brawo. Nie spodziewałem się"

Alaksandr Łukaszenka zabrał głos ws. Polski. Podczas konferencji prasowej w trakcie objazdu obwodu mińskiego białoruski przywódca został zapytany o wybory parlamentarne w naszym kraju.

Łukaszenka komentuje wybory w Polsce

- Brawo Polacy. Nie spodziewałem się takiego wyniku – powiedział białoruski przywódca, cytowany przez państwową agencję informacyjną BiełTA. Według Łukaszenki Polacy "odmówili grania w grę z PiS".

- Brawo! Utarli im nosa. I faktycznie doprowadzili opozycję do władzy - stwierdził. Dodał, że "Polska nie będzie już taka sama".

- Niech to będą nie nasi ludzie, niech nie mają ochoty z nami rozmawiać, ale to inni ludzie – powiedział Łukaszenka.

Stwierdził także, że "Białorusini są zawsze gotowi wyciągnąć rękę do swoich sąsiadów". - Otrzymaliśmy ich od Boga i powinniśmy z nimi żyć w pokoju - powiedział.

Zabrał także głos ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Dodał, że "to, co robią Polacy, jest nie do pojęcia". - Europa zdała sobie już sprawę, że istnieje siatka przestępcza przemycająca migrantów do Niemiec. To nie Łukaszenka zepchnął tych migrantów, ale to oni na tych migrantach zarobili - podsumował.