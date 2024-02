"Łukaszenka poddenerwowany, obawia się". Dyktator grzmi ws. Polski

Białoruska agencja Biełta podała, że podczas narady z funkcjonariuszami struktur siłowych Alaksandr Łukaszenka mówił o "szykowanej prowokacji przeciw ludności Polski".

- Wszystkie uzyskane przez wywiad scenariusze różnych rodzajów prowokacji, przeprowadzania akcji ekstremistycznych i z użyciem bojowników znajdujących się na terytorium Ukrainy, Polski i Litwy, dowiadujemy się o nich i natychmiast upubliczniamy, na tyle, o ile to możliwe. Teraz podtrzymamy tę tradycję - stwierdził dyktator, który następnie zaczął kreślić rzekome plany Polaków i Amerykanów odnośnie do prowokacji na granicy z Białorusią.

Łukaszenka mówi o "wielkiej prowokacji przeciwko Polakom"

- Jeszcze jedna informacja operacyjna: Wywiady polski i amerykański przygotowują prowokację o wielkiej skali przeciwko cywilnym mieszkańcom Polski, o którą oskarżą Rosję i Białoruś - stwierdził Alaksandr Łukaszenka.

Czy białoruski dyktator ma podstawy, żeby wysuwać takie oskarżenia? O to, o co tak naprawdę mu chodzi, zapytaliśmy Kamila Kłysińskiego - głównego eksperta ds. Białorusi w Ośrodku Studiów Wschodnich.

Ekspert OSW: dyktator Białorusi obawia się o swoją pozycję

- To są antyzachodnie fobie Łukaszenki świadczące o jego psychice. Dyktator obawia się o swoją pozycję. Stan jego psychiki i ducha wzmacniają raporty służb specjalnych i organów bezpieczeństwa, które częściowo lub całościowo konfabulują, by utrzymać spokój w państwie - przekazał specjalista w rozmowie z portalem RadioZET.pl.

Według Kamila Kłysińskiego okres, w którym Łukaszenka wypowiedział te słowa, nie jest przypadkowy. Dyktator chce bowiem utrzymać bezwarunkową kontrolę nad społeczeństwem z racji wyborów parlamentarnych, które odbędą się 25 lutego.

Nowo wybrane władze lokalne i krajowe powołają z kolei Ogólnobiałoruskie Zgromadzenie Ludowe. Łukaszenka nazywa gremium "najwyższym organem demokracji". W 2023 roku zmienił konstytucję, uwzględniając w niej Zgromadzenie.

Organ będzie liczył 1200 delegatów, ale władzę będzie sprawować przede wszystkim jego 15-osobowy komitet kierowniczy, a docelowo sam Łukaszenka, który jako przewodniczący będzie miał prawo powoływać członków. Powstanie Zgromadzenia i same wybory będą według komentatorów poważnym sprawdzianem przed kampanią prezydencką Alaksandra Łukaszenki w 2025 roku i ważnym etapem transformacji jego reżimu w jeszcze bardziej autorytarnym kierunku.

Pierwsze wybory na Białorusi od 2020 roku. Łukaszenka mobilizuje aparat państwa

Kamil Kłysiński przypomniał, że są to pierwsze wybory na Białorusi od 2020 roku. - To pierwsza próba wyborcza tego systemu. Poddenerwowany Łukaszenka mobilizuje aparat państwa i pokazuje, że Białoruś jest silna, zaś Polska i USA są wrogimi siłami - tlumaczył redakcji RadioZET.pl badacz OSW.

Istotnie, to pierwsze wybory, odkąd cztery lata temu Alaksandr Łukaszenka zapewnił sobie szóstą kadencję w fotelu prezydenckim, co wywołało bezprecedensową falę masowych protestów w całym kraju. Na Białorusi karę odbywa co najmniej 1400 więźniów politycznych, w tym przywódcy partii opozycyjnych oraz obrońca praw człowieka i laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2022 roku Aleś Bialacki.

W połowie lutego Łukaszenka mówił zaś o "spisku" państw zachodnich i białoruskich emigrantów politycznych. Ich celem ma być porażka Rosji w Ukrainie, a w jej następstwie - zmiany na polsko-białoruskiej granicy.

Źródło: Radio ZET/Biełta