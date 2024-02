Łukaszenka przygotowuje prowokację? "Przecież tam stacjonowały rosyjskie wojska"

Alaksandr Łukaszenka pozwolił sobie na kolejną dezinformację ws. Polski. Białoruski dyktator stwierdził, że "przygotowywana jest zakrojona na szeroką skalę prowokacja przeciwko ludności Polski", za którą stać mają służby polskie i amerykańskie. Przekonywał, że obwinione za to mają zostać władze Rosji i Białorusi.

Łukaszenka przygotowuje prowokację? "Niczego nie można wykluczyć"

Do tego wątku odniósł się w rozmowie z Radiem ZET minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jego zdaniem to "kompletna bzdura", a "Łukaszenka często atakuje Polskę". - By siać napięcie, mobilizować własną opinię publiczną i pokazywać Rosji, że antyzachodni i antypolski - powiedział.

- Wywiady państw zachodnich nie działają w ten sposób, by robić krzywdę własnym obywatelom. To jest tak niestworzona historia, że dziwi mnie, iż nawet Łukaszenka ją opowiada - stwierdził. Został jednocześnie zapytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy słowa prezydenta Białorusi można interpretować jako coś odwrotnego, czyli przygotowanie do prowokacji przeciwko Polsce?

- Niczego nie można wykluczyć. Na pewno musimy bardzo uważnie śledzić sytuację na Białorusi, co robi Łukaszenka i tamtejsze służby. To przecież państwo graniczące z Polską, w dodatku uczestniczące w wojnie z Ukrainą, będące swego rodzaju zapleczem Rosji. Przecież tam na początku stacjonowały rosyjskie wojska - tłumaczył. Dodał, że takie przecieki należy traktować jako "element wojny informacyjnej".

Ekspert OSW: dyktator Białorusi obawia się o swoją pozycję

Przypomnijmy, że postawę Łukaszenki skomentował już wcześniej w rozmowie z RadioZET.pl Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich. - To są antyzachodnie fobie Łukaszenki świadczące o jego psychice. Dyktator obawia się o swoją pozycję. Stan jego psychiki i ducha wzmacniają raporty służb specjalnych i organów bezpieczeństwa, które częściowo lub całościowo konfabulują, by utrzymać spokój w państwie - przekazał.

Według eksperta okres, w którym Łukaszenka wypowiedział te słowa, nie jest przypadkowy. Dyktator chce bowiem utrzymać bezwarunkową kontrolę nad społeczeństwem z racji wyborów parlamentarnych, które odbędą się 25 lutego.

Źródło: Radio ZET