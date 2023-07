Łukaszenka: "Wagnerowcy chcą jechać na Zachód". Wymienił Warszawę i Rzeszów

Alaksandr Łukaszenka przyjechał do Petersburga na spotkanie z Władimirem Putinem. Rosyjski przywódca poinformował swojego sojusznika, że ukraińska kontrofensywa nie powiodła się. "Była, ale upadła" - powiedział.

Po chwili w rozmowie pojawił się jednak wątek polski i kolejne groźby pod adresem naszego kraju. Łukaszenka stwierdził, że najemnicy z Grupy Wagnera, którzy przebywają obecnie na Białorusi, chcą opuścić jego kraj i jechać do Polski.

Łukaszenka: "Wagnerowcy chcą jechać na Zachód"

- Może nie powinienem tego mówić, ale powiem. Wagnerowcy zaczęli nas stresować, mówią: "chcemy jechać na Zachód. Pozwól nam jechać". Powiedziałem, dlaczego chcecie jechać na Zachód? "No, żeby pojechać na wycieczkę do Warszawy, do Rzeszowa" - mówił Łukaszenka, cytowany przez rosyjskie kanały informacyjne.

Białoruski dyktator powtórzył w rozmowie z Putinem, że Polska chce zagarnąć część zachodniej Ukrainy. - Oddzielenie Zachodniej Ukrainy, rozczłonkowanie Ukrainy jest dla nas nie do przyjęcia - mówił. Pokazał także mapę przedstawiającą ruch polskich wojsk w kierunku granicy z Białorusią.

Putin mówił z kolei, że "wszystkie plany" Rosji i Białorusi zostały zrealizowane "w lepszym tempie niż oczekiwano". Dodał, że najemnicy walczący w Siłach Zbrojnych Ukrainy ponoszą znaczne straty "z powodu swojej głupoty".

Ukraińska straż graniczna ocenia, że na Białorusi przebywa obecnie około 5 tys. najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera, której właścicielem jest Jewgienij Prigożyn. Według informacji w mediach ukraińskich i białoruskich mediach niezależnych obóz polowy dla wagnerowców powstał w obwodzie mohylewskim w okolicy miejscowości Osipowicze. Na Białoruś miało dotąd przyjechać dziewięć kolumn pojazdów Grupy Wagnera. Nie zauważono ciężkiego sprzętu. Białoruskie ministerstwo obrony informowało, że instruktorzy z tej formacji uczestniczą w szkoleniu białoruskich żołnierzy.

