Łukaszenka zmienił zdanie ws. Polski? Zaskakujące doniesienia

Białoruś wraz z Rosją wciąż eskaluje napięcie w relacjach z Polską. Obecność najemników z Grupy Wagnera na poligonach niedaleko granicy polsko-białoruskiej wywołuje zaniepokojenie wśród władz Polski i państw bałtyckich. Biorą one pod uwagę nawet zamknięcie wszelkich przejść granicznych z Białorusią, jeśli sytuacja będzie nadal eskalować.

Według reżimowych mediów w piątek dyktator Alaksandr Łukaszenka polecił swojemu premierowi Ramanowi Hałouczence "rozpoczęcie negocjacji z Polską". - Z Polakami trzeba rozmawiać. Poleciłem premierowi, żeby się z nimi skontaktował. Jeśli chcą, to porozmawiajmy i poprawmy stosunki. Jesteśmy sąsiadami, a przecież oni nie wybierają sobie sąsiadów, oni są od Boga - mówił Łukaszenka, cytowany przez agencję Bielta.

Łukaszenka chce "negocjacji" z Polską

Łukaszenka mówił o Polsce podczas piątkowej wizyty na terenie lotniska w Mińsku. Dyktator twierdził, że "Polska specjalnie eskaluje sytuację, aby dozbrajać się przed wyborami 15 października".

- Dlatego jest mało prawdopodobne, żeby do 15 października dokonali jakichś znaczących zmian, które byłyby korzystne dla nas. Dużo od nas żądają i proszą, ale my nie możemy się na to zgodzić, bo to jest sprzeczne z naszymi interesami - powiedział Łukaszenka.

W przeszłości Łukaszenka wielokrotnie wypowiadał się wrogo na temat polskich władz. Relacje polsko-białoruskie są w kryzysie od sierpnia 2020 roku, kiedy reżim w Mińsku brutalnie stłumił antyrządowe protesty i sfałszował wybory prezydenckie. Stosunki pogorszyło zaangażowanie reżimu Łukaszenki w pomoc Rosji w pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

RadioZET.pl/Biełta